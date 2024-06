Charros de Jalisco doman a Tigres, con récord de batazos

Con un octavo inning histórico, conectando 5 jonrones “espalda con espalda” productores de 6 carreras, Charros de Jalisco barrió esta tarde 7-1 a los Tigres de Quintana Roo, y además ligó su quinto triunfo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Así, Charros impuso récord de más cuadrangulares consecutivos en los 98 años de la LMB e igualó el de más vuelacercas en una misma entrada (ambos con 5), que había establecido El Águila de Veracruz, esta misma Temporada 2024, frente a Guerreros de Oaxaca.

Así mismo, los caporales dejaron atrás la marca de 4 jonrones al hilo que le pertenecía a El Águila (vs, Acereros en 2005), Toros de Tijuana (vs. Guerreros, 2022) y Conspiradores de Querétaro (vs. Guerreros, en 2024).

Los jonrones “back to back” fueron obra de: Luis Sardiñas –con Lupe Chávez a bordo–, Vimael Machín, Anthony Giansanti y Greg Bird, ante los lanzamientos de Raúl Barrón, y el quinto llegó por cuenta de Oswaldo Arcia, ya sobre la serpentina de Juan Cossio.

La hazaña fue celebrada con júbilo por los 3 mil 500 espectadores que se dieron cita en el Estadio Panamericano para presenciar el tercer y último duelo de la serie entre albiazules y felinos.

Hasta el séptimo capítulo, el juego se había mantenido “en el alambre”, con los Charros arriba solamente por una carrera, gracias a las actuaciones de ambos lanzadores abridores: Matt Minnick y Cameron Gann, por Jalisco y Quintana Roo, respectivamente.

Minnick lanzó 6 entradas en blanco, con únicamente 4 hits permitidos, una base por bolas y 7 ponches, para un ERA de 3.76; lo relevaron Bryan García, Andrew Pérez y Miguel Aguikar. Por su parte, Gann dejó números de 6.0 IL, 3H, 1CL, 3BB, 2SO, 4.75 ERA.

La única anotación del encuentro había llegado en el cierre de la 4ta, sin necesidad de conectar imparable: Giansanti se embasó con pasaporte de Gann, avanzó con wildpitch y luego con rodado de Bird; finalmente, un balk le permitió alcanzar el pentágono.

La novena jalisciense recibirá descanso este lunes antes de iniciar una triple gira en León, ante Bravos (martes 4 a jueves 6 de junio), Conspiradores, en Querétaro (viernes 7 y doble jornada el domingo 9) y Toros, en Tijuana (martes 11 a jueves 13).