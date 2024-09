Charlie Puth sorprende a todos y se casa con Brooke Sansone

La pareja se comprometió en septiembre de 2023, cuando el cantante de "See You Again" hizo un viaje a Nueva York durante su gira para pedirle matrimonio.

El cantautor Charlie Puth, de 32 años, y la coordinadora de relaciones públicas Brooke Sansone, de 25, celebraron su boda el 7 de septiembre en la hermosa casa familiar de Puth en Montecito, California, tal como lo reportó Vogue.

Este evento íntimo y significativo marcó un nuevo capítulo en sus vidas, rodeados de amigos y seres queridos. Puth compartió la feliz noticia de su matrimonio en una publicación de Instagram el martes 17 de septiembre, expresando su alegría y agradecimiento por este importante momento. La pareja ha capturado la atención del público no solo por su talento y carisma, sino también por su amor, que ha florecido en medio de sus respectivas carreras.

Una gran boda

Brooke Sansone deslumbró en su boda con un vestido sin tirantes y cola, diseñado por Danielle Frankel. El diseño contaba con un corpiño de sarga de lana de seda estructurado, adornado con delicados detalles de encaje en forma de hojas en el escote. La falda, elaborada en organza de lino, estaba drapeada y presentaba apliques florales de encaje Chantilly cortados a mano, lo que le daba un toque romántico y elegante, según Vogue.

Por su parte, Charlie Puth eligió un look poco convencional, luciendo una chaqueta de traje cruzada personalizada de Bode, que presentaba ribetes de encaje y puños holgados. Un detalle conmovedor fueron los puños de su camisa blanca, que llevaban bordadas las palabras “Nosotros, por siempre” en hilo rojo, un toque sentimental que reflejaba su amor y compromiso.

Festejan a lo grande

Tras la ceremonia, los invitados se reunieron para disfrutar de cócteles en el acogedor patio de la piscina antes de trasladarse a una carpa para la recepción. Para esta parte de la celebración, Brooke Sansone cambió su vestido formal por uno elegante de Jil Sander, complementado con tacones de malla de Neous, que añadieron un toque moderno a su look.

Los recién casados hicieron su entrada triunfal al son de “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” de Barry White. Luego, compartieron su primer baile con el clásico “Jersey Girl” de Bruce Springsteen, un emotivo homenaje a sus raíces y a la historia de amor que comenzó en Nueva Jersey, según Vogue.