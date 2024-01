Cerraron 353 empresas en Monclova en 2023

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que la economía de Monclova se contrajo; 551 asegurados perdieron su empleo y 353 empresas cerraron.

Esos son los números oficiales, explicó Eugenio Williamson Yribarren, miembro del Consejo Consultivo del IMSS en Coahuila.

Los datos no incluyen los más de 7 mil trabajadores de AHMSA que aparecen como activos, pero no reciben salario desde hace más de nueve meses, añadió

El representante empresarial ante el Seguro Social explicó que de acuerdo a los números oficiales del IMSS, Monclova no registró crecimiento en materia de empleos en el 2023. Dijo que por el contrario, tuvo un decremento de 551 en asegurados permanentes, y una baja de 353 patrones.

La información que el instituto dio a conocer a miembros del Consejo Consultivo revela que en diciembre del 2022 Monclova contaba con 93 mil 588 asegurados permanentes. La cifra bajó a 93 mil 77 en diciembre de 2023, 551 asegurados menos.

Williamson agregó que stos números no incluyen a los más de 7 mil trabajadores de Altos Hornos de México que no están laborando y no reciben pago de salario "pero se mantienen dados de alta en la institución médica".

En cuanto a patrones, personas físicas y morales, no precisó el número de activos pero indicó que 353 se dieron de baja y eliminaron la cotización de sus empleados.