Centros Poeta combatirán el analfabetismo digital con capacitación gratuita

Porque la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo personal y profesional, buscan ayudar a que la gente tenga acceso a este conocimiento y combatir así el analfabetismo digital.

Se realizó la presentación de los Centros Poeta, una colaboración con The Trust for the Americas y la Red de Empresas Socialmente Responsables de la Laguna. De inicio serán tres, el primero se instalará en las oficinas de Coparmex Laguna, posteriormente abrirán en el Tec de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana.

Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Laguna, señaló que este proyecto va diseñado específicamente para combatir el analfabetismo digital, al ser una barrera que impide la inclusión plena en la sociedad y que le limita a las oportunidades a personas a la región.

"Nosotros hace dos años en Coparmex hicimos una pausa en el camino y dijimos que, a pesar de que había crecimiento económico, que a pesar de que se veía en los últimos 10 años, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad iban creciendo también de la mano, entonces no tenemos que buscar únicamente el crecimiento económico como organismo empresarial, sino tenemos que hacer un modelo donde la gente de más escasos recursos, la gente más necesitada, donde nadie se quede atrás", expresó.

En este sentido, señaló que la educación es la primera manera en la cual se puede ayudar a disminuir estas brechas de pobreza, para que se pueda tener mejor personal y así tener mejores empresas. Bajo este esquema, Coparmex con este modelo de desarrollo inclusivo está muy conscientes de que va a ayudar al ecosistema de la región.

"El objetivo es proporcionar acceso gratuito a la formación en competencias digitales básicas para que todos, independientemente de su edad, situación económica, puedan integrarse al entorno digital que avanza a pasos agigantados", comentó. Estos centros se enfocarán en brindar capacitación tecnológica, desde el uso básico de computadoras, la navegación intermedia, el manejo de plataformas digitales hasta conceptos básicos de programación.

Serán tres programas enfocados a temas específicos, el programa Poeta Accesible, diseñado para ser un motor de cambio, capacita en Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información y prepara a los participantes para el mundo laboral con enfoque en la dignidad laboral, gestión de negocios y empoderamiento personal.

También el programa Poeta Mi Llave, que otorga acceso a habilidades digitales y el desarrollo de competencias ciudadanas que se combinan con el emprendimiento y la innovación, brindando a los participantes herramientas para ser agentes de cambio en sus comunidades. Y el programa Poeta Jóvenes, responde a la necesidad de preparar a los jóvenes para los desafíos del presente y futuro mediante una gama de oportunidades que abarcan desde la preparación para el trabajo hasta el desarrollo de habilidades como ventas, programación y educación ciudadana.

Cada programa abarca 150 horas de cursos, los cuales se estudian de manera semestral. El registro e informes sobre cualquiera de los tres programas gratuitos es por medio de Centros Poeta Laguna en Facebook durante toda la segunda semana de septiembre, iniciando actividades en octubre.

En la presentación, participaron Pierina Nepote, gerente senior de Programas Poeta, Fernando Carrillo, director del Centro Empresarial Coparmex, Jorge Reyes, presidente del organismo, Juan Diego Hinojosa, de la Red ESR Laguna, Rebeca Soto y Emanuel Vicuña, codirectores del programa.