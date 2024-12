Centros Multipago amplían horario para el programa 'Debas lo que debas' en Gómez

La Recaudación de Rentas en Gómez Palacio amplió su horario de atención a partir de este lunes 23 y hasta el día 30 de diciembre.

Andrés Víctor Osorno Sarabia, recaudador de rentas en Gómez Palacio, informó que se han superado las expectativas que se tenían y ha sido un éxito el programa impulsado por el gobierno estatal conocido como “Debas lo que debas”. Señaló que el objetivo es brindar un mejor servicio más ágil a las y los contribuyentes.

“Ante la buena respuesta por parte de la ciudadanía, por instrucciones del Gobernador, Esteban Villegas, se amplió el horario a partir de este lunes y hasta el día 30 de diciembre de 08:30 am a las 3:00 pm con excepción del día 25 de diciembre que no se va a laborar”, explicó. Sostuvo que en lo que respecta del día 31 de diciembre se va a laborar a partir de las 08:30 am a la 1:00 pm.

“Cabe mencionar que con el programa ‘Debas lo que debas’, se aplica un descuento de más del 75 % a aquellos deudores por concepto de pago de sus derechos vehiculares, citando el recaudador de rentas el siguiente ejemplo: “si tienes 5 años de rezago y te da un total de 20 mil pesos, con este programa de estímulos solo pagarías 5,600 pesos, lo cual resulta bastante atractivo para el contribuyente”, dijo el recaudador.

Citó que el padrón vehicular en Gómez Palacio es de 250 mil vehículos aproximadamente y antes del programa ‘Debas lo que debas’ se tenía un rezago del 50 por ciento (%), disminuyendo en más del 10 % con los descuentos mencionados, esperando cerrar el año con arriba del 60% de contribuyentes cumplidos.

Agradeció la comprensión por parte de la ciudadanía ante cualquier situación que se haya estado suscitando: "Estaremos poniendo todo de nuestra parte para corresponder a confianza de los ciudadanos”, añadió.