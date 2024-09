Celia Lora y la Wanders Lover se enfrentan durante fiesta de Wendy Guevara | Video

Este fin de semana, Wendy Guevara y Nicola Porcella organizaron su primera noche mexicana en su casa.

La fiesta reunió a grandes personalidades como Marie Claire, Apio Quijano, Jorge Losa, Ferka y Rosa María Noguerón, es decir, todos los participantes y la productora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, el evento tomó un giro inesperado cuando la atención se centró en un tenso encuentro entre Celia Lora y la Wanders Lover.

Durante un en vivo, Wendy Guevara intentó compartir detalles sobre lo sucedido en la fiesta, mientras trataba de mediar entre sus amigas para resolver sus diferencias.

A pesar de que su manager, al ver el en vivo, le pidió que no dijera nada, Wendy insistió: "No tiene nada de malo... Tratamos de que se volvieran a hablar... Simplemente no se pudieron contentar y ya... Ay, no, no quiere que diga”.

Sus amigos, Randal y Mauricio Garza, quienes estaban presentes en el en vivo, la animaban a continuar relatando, sugiriendo que al final "iba a salir a la luz".

Esto llevó a Wendy a narrar cómo inició todo: "Quisimos que Celia y la Wanders, pues volvieran a tener la amistad, porque ellas se conocen desde chavitas, de toda la vida y, ay, no, no se pudo... Yo dije: ‘Ay, no, cálmense, no pasa nada, amigas’. A mí me cae muy bien Celia y también la Wanders me cae muy bien y todo, pero yo no me acordaba de que en aquel tiempo habían tenido como algunas diferencias y que, pues las junto en la fiesta".

Randal y Mauricio la interrumpieron preguntando desde cuándo estaban peleadas, a lo que Wendy respondió: "Sí, tiene muchito ya tiempo, creo. Pero las dos me caen súper bien, son súper buena onda. La Celia es súper buen p*do conmigo, hasta me pasó a su papá para saludarnos y todo bien chido”.

Finalmente, Wendy Guevara aseguró que el encontronazo no pasó de palabras, aunque admitió que Celia Lora sí le dio miedo: "A mí me daba miedo, porque sí es cabrona, la Celia, yo dije: ‘me va a dar un chin**zo, por ahí a mí, mi comadre’. Pero, pues ya pasará a ver si se vuelven a hablar un día y si no, pues ni modo, pero nosotros tratamos”.

Hasta ahora, ni Celia Lora ni la Wanders Lover han dado declaraciones sobre lo sucedido, y no se sabe con certeza en qué momento comenzó su enemistad.