Celebrarán Campeonato Estatal de Softbol Rápido de Médicos

Los impecables campos del Club Nuevo San Isidro, recibirán durante este fin de semana el XXIX Campeonato Estatal de Softbol Rápido de Médicos, cuya ceremonia de inauguración se realizará este sábado 14 de septiembre, a las 09:00 horas.

LANZADORES MÉDICOS

Este certamen se disputará durante sábado 14 y domingo 15 de septiembre, en los campos del Club Nuevo San Isidro, ubicados a un costado del fraccionamiento Hacienda El Rosario, al norte de esta ciudad.

Solamente podrán actuar como pitchers, médicos o dentistas, mientras que en el resto de las posiciones, podrán participar médicos o dentistas con título o cédula profesional, además de tres jugadores afines por equipo: hijo de médico o dentista, médico interno de pregrado (MIP), médico pasante de servicio social (MPSS), químico o enfermero con cédula profesional. También se autorizarán como jugador no médico, a padres de médicos.

De los jugadores no médicos (afines), sólo podrán alinear 3 en campo y debe ser desde el inicio del juego, el cambio será por otro jugador afín o por medico, pero no podrá entrar al campo un jugador afin por un jugador médico. Se deberá jugar con short fielder, es obligatorio alinear un jugador veterano médico en el line up (edad no definida). No se permitirá el uso de picos metálicos y se jugará con bat de madera de una sola pieza (no bambú).

Está confirmada la participación de los equipos: Laguna Médicos, Médicos Chihuahua “A”, Médicos Chihuahua “B”, Médicos Juárez, Médicos Cuauhtémoc y Dentistas Chihuahua, que reegularmente son anfitriones, pero en esta ocasión les tocó visitar la Comarca Lagunera.