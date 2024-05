Celebran respaldo a Prueba PISA

María Elena Valadez Mena, directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad Torreón, celebró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya respaldado la continuidad del país en la prueba PISA 2025, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ella, se mide la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real.

"Es importante que siempre tengamos parámetros que nos den direccionalidad hacia qué camino vamos a tomar y uno de ellos pues es la evaluación, sobre todo ahorita que estamos en este nuevo plan en educación básica y sobre todo en la formación de nuestros futuros docentes.

Es importante saber cómo estamos a nivel internacional para poder tomar nosotros decisiones, era una incertidumbre el que no tuviéramos cómo medir, el saber si las decisiones que se tomaron fueron buenas y si se abarcaron las áreas de oportunidad", expresó.

Comentó que la postura de López Obrador les da gusto pero que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), deberá trabajar a marchas forzadas para realizar el levantamiento de la prueba de campo que se tiene que hacer previo al Programa para la Evaluación Internacional de Estudiante del próximo año.

"Va a ser una tarea ardua pero bueno, los diferentes consejos que conforman la MEJOREDU pues sabrán tomar las mejores decisiones", expuso.

UN SOLO EQUIPO

Valadez Mena, dijo que todas las diferencias que se tuvieron por la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos deben dejarse de lado y formar un sólo equipo, entre la Federación y los distintos estados de la República Mexicana. "Aquí ya se está tomando una decisión que va a unificar precisamente a todos los estados para que actuemos bajo una misma dirección, aquí la toma de decisión fue muy importante pero ya fuera contradicciones y fuera disputas para que no salgamos tan bajos en la evaluación. Siempre hemos tenido nuestras áreas de oportunidad pero ahora el trabajo va a tener que ser arduo y bajo una misma dirección, que las contradicciones y disputas que se den sean por el diseño de estrategias y no por tomar decisiones radicales de sí o no", apuntó.

La directora de la UPN agregó que el papel de los docentes es fundamental pues deberán tomar decisiones con inteligencia, profesionalismo y con mucho compromiso. "Tenemos que concientizar el que vamos a tener que trabajar a marchas forzadas pero va a ser también por nuestro bien, porque eso nos va a ubicar y nos va a llevar hacia una misma dirección, no va a ser fácil, tenemos que ser realistas pero si debemos ser conscientes y con ese sentido humano que tiene el trabajo del docente y ese compromiso. Me da gusto que ya una decisión se tome para que podamos salir de esta brecha que se profundizó con la pandemia", concluyó.