Celebran a la Mujer Maravilla en su día este 21 de octubre

“La Mujer Maravilla representa una mujer fuerte, valiente, que lucha por la justicia e igualdad”, dijo en alguna ocasión a la prensa internacional, Lynda Carter, quien representó a la heroína en la serie de TV de la década de los setenta.

Tal y como ocurrió en septiembre con el “Batman Day”, este 21 de octubre se celebra el Día de Wonder Woman, por lo que la plataforma Max la celebrará con series o películas en las que ella aparece.

Como un personaje icónico feminista y de la cultura pop, la amazona ha empoderado a fans de todo el mundo durante generaciones y ha liderado con valentía la lucha por la verdad a través de su fuerza, positivismo y compasión.

El personaje apareció por primera vez el 21 de octubre de 1941 en los cómics, justo en el número 8 de All Star Comics. Por esta razón, de acuerdo con un comunicado de Warner Bros, el 21 de octubre se celebra mundialmente como el Día de La Mujer Maravilla.

William Moulton Marston y H. G. Peter crearon a “Wonder Woman” para la editorial DC Comics. “Mujer Maravilla es una propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería ser, en mi opinión, para gobernar el mundo”, contó en alguna ocasión el fallecido William. Él también fue uno de los precursores del polígrafo (detector de mentiras), idea que quedó plasmada en el lazo de la verdad que utiliza “Diana”.

La “Mujer Maravilla” fue esculpida con la arcilla mágica de la isla de Themyscira. Los dioses del Olimpo le dieron vida tras las súplicas de Hipólita de ser madre.

Ella es embajadora de la paz y la justicia en el mundo moderno, pero con frecuencia tiene que poner en uso su entrenamiento de guerrera. Cuando llegó “Wonder Woman” a los cómics, se instaló en la Segunda Guerra Mundial y luchaba contra las fuerzas militares del Eje (Alemania nazi, el Imperio del Japón y la Italia fascista).

En cuanto a cómo conoció a su interés sentimental, “Steve Trevor”, resulta que él cayó en las aguas de la Isla de las amazonas, quienes lo ayudaron a volver a Estados Unidos y de ahí se dio el flechazo entre el capitán y la heroína. Con el paso del tiempo, “Mujer Maravilla” ha tenido sus propios villanos, en especial “Cheetah”, “Ares”, “Doctor Poison”, y la bruja Circe”.

Ella junto con “Superman” y “Batman”, han formado la Trinidad de DC Comics. La amazona no tiene una contraparte, como en el caso de ambos que son “Super Girl” y “Batgirl”.

Fue en 1940 cuando “Wonder Woman” ingresó a la Sociedad de la Justicia y en 1960 a La Liga de la Justicia. De los comics; la heroína pasó a las caricaturas, luego a tener su propia serie estelarizada por Lynda Carter y más tarde irrumpió en el cine en la piel de Gal Gadot. A ambas actrices les quedó como anillo al dedo la caracterización.

Tuvo su propia serie estelarizada por Lynda Carter.

En la piel de Gadot, se le vio en Batman Vs. Superman, La Liga de la Justicia, Wonder Woman y Wonder Woman 84.

Irrumpió en el cine en la piel de Gal Gadot.

Hizo cameos en The Flash y en Shazam 2. En un inicio, la actriz había dicho que volvería como la heroína en una tercera cinta, pero el proyecto quedó descartado. Recién comentó James Gunn, encargado de DC Studios, que no tiene ni idea de quién podría ser la próxima “Mujer Maravilla”, ya que la vara que ha dejado Gal es muy alta”.

