CD9 hace sold out de su presentación en la Arena CDMX en menos de una hora ; fans quieren más fechas

A 11 años de su fundación, y un período de silencio, CD9 está listo para volver a los escenarios con el The Last Party, concierto que ofrecerán en la Arena CDMX, presentación que ha causado la euforia de sus fans. Sin embargo, ya atraviesan la angustia de no alcanzar boletos para ver el regreso de la boyband, debido a que la página de Superboletos ya presenta una notable saturación por la demanda del evento.

En 2019, Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva y Bryan Mouque decidieron poner una pausa al proyecto que los unió seis años antes, cuando en 2013, se fundó CD9, pese a que se encontraban en un momento de prosperidad, cada uno de ellos quería probar suerte impulsando su carrera en solitario.

Pero, hace dos semanas, durante una de las emisiones de "Ventaneando" se mostraron imágenes de los integrantes de CD9, captados en su arribo a un restaurante de San Ángel; el único que se ausentó fue Bryan.

Las fotografías muestran a los jóvenes conversando e intercambiando risas, denotando que habían pasado un buen rato, lo que alimentó los rumores de que su reencuentro estaba muy próximo a suceder.

Al poco tiempo, sus fans hicieron tendencia el nombre de la banda por la emoción que les producía la posibilidad de verlos juntos, tras seis años que tomaran la decisión de separarse.

Las "colder", como se hacen llamar sus seguidoras, se extasiaron cuando hace unos días la banda anunció que ofrecería un concierto, aunque también manifestaron la tristeza que les causó que se trate de un show de despedida, tal y como fue anunciado.

A partir de ese momento, sus seguidoras y seguidores han estado muy al pendiente de venta de los boletos del concierto, el cual tendrá lugar el 19 de julio.

La venta comenzó esta mañana y los problemas para adquirir boletos ya se han hecho escuchar por sus fans que, preocupadas temen quedarse sin un lugar dentro del concierto, debido a que la página de Superboletos está saturada por el gran número de personas que quiere acceder a ella.

De hecho, ya hay quienes han compartido capturas de pantalla de su espera en la fila virtual, mostrando que han miles de personas que las anteceden, por lo que temen que, cuando llegue su momento de adquirir un boleto, ya no haya lugares disponibles, pues cabe destacar que la Arena CDMX tiene un aforo de alrededor de 22 mil personas.