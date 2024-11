Cazzu se lanza contra Christian Nodal y Ángela Aguilar; 'no hablen más de mí'

En una reciente entrevista en el programa PLP de LuzuTV, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, pidió a Christian Nodal y Ángela Aguilar que dejen de hablar de ella. “No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos. No hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija”, declaró la cantante argentina, visiblemente afectada por las versiones de su ruptura con Nodal y los rumores que han surgido desde entonces.

La artista argentina confesó que, a pesar de su deseo de mantenerse en silencio, llegó a un punto en el que sintió que debía hablar. “Mi límite… ¡uffff! Yo viví una situación hace unos meses (…) y hace poco mantuve silencio porque me parecía lo correcto, porque soy así”. Sin embargo, según Cazzu, la reciente entrevista de Ángela Aguilar la llevó a alzar la voz: “Sentí que era necesario usar mi voz, para decir también mi lado de la historia”.

Cazzu se mostró firme al expresar que jamás pediría a nadie permanecer en su vida y que aceptó su separación de Nodal con dignidad. “Para mí es un tema muy privado, hubiera querido nunca decir nada”, señaló, agregando que fue obligada a hablar debido a los comentarios públicos que se han hecho sobre ella, que tocaron sus sentimientos sin su consentimiento.

Al hablar de sus sentimientos, Cazzu enfatizó el dolor que le provocaron las recientes declaraciones de Ángela Aguilar sobre la relación . “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón”. La artista subrayó que este tipo de experiencia le da una lección valiosa para su hija: establecer límites cuando es necesario, incluso si eso implica enfrentar situaciones incómodas.

Cazzu también criticó la versión de los hechos dada por Aguilar, que considera una “mentira atroz”. Según ella, la historia que conocía se ha convertido en algo mucho peor, debido a las “dobles vidas” involucradas y los secretos que recientemente han salido a la luz.

“Me gustaría estar en paz. Su cometido de todo este amor ya está cumplido, yo ya no tengo ningún espacio, me gustaría que no se hable, sobre todo ¿con qué derecho?”, expresó la cantante, deseando cerrar definitivamente este capítulo en su vida.

Aclaró que lo que más le entristece es estar en conflicto con otra mujer, ya que su vida y su música siempre han defendido la sororidad y el feminismo. “Es muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer”, lamentó.

Cazzu concluyó que su música seguirá siendo su canal para expresar sus emociones y que no quiere que este conflicto continúe.

Aseguró que su prioridad es proteger a su hija y pidió respeto para ella y su vida privada, cerrando con una contundente petición: “No le quiero dar más vida a esto, solo quisiera que me dejaran de estas movidas de prensa”.