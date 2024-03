Causan sensación en las redes los mini Backstreet Boys laguneros

Un grupo de niños laguneros está causando sensación en las redes sociales.

Cinco pequeños de la región formaron parte del festival de la primavera del Colegio América, mismo que se llevó a cabo hace unos días y presentó varios actos.

Lo que llamó la atención en las redes es que los chiquitines emularon a los Backstreet Boys.

"Mini Backstreet Boys", dice la publicación hecha por la escuela en la que los cinco bailan un medley conformado por I Want It That Way y Everybody, causando ternura y emoción entre el público que acudió a la presentación y las personas que han visto el video en Facebook.

El clip se ha compartido más de mil veces y ha generado comentarios al por mayor.

