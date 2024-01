Caso TSM: Vinculan a proceso a Jennifer ‘NN’ y será ingresada al penal de San Pedro

Jennifer "NN" señalada de los delitos de homicidio doloso, lesiones extendida y daños al Club Santos Laguna fue vinculada a proceso, por lo que luego de seis horas de audiencia fue trasladada a las instalaciones del Cereso de San Pedro donde permanecerá recluida los próximos cuatro meses en que se celebre la audiencia intermedia programada para el día 29 de mayo del 2024.

Dentro de la audiencia la defensa presentó tres testigos, además de un perito terrestre y en la que se contó con la declaración voluntaria de Jennifer "NN", de 25 años de edad, misma que narró como sucedieron los hechos.

Por su parte los testigos de la defensa dijeron que Jennifer "NN" había perdido la conciencia en determinado momento, pero el juez rechazó la versión ya que ella narró con gran claridad lo sucedido tras el primer impacto contra el taxi estacionado al exterior del acceso 7 del Territorio Santos Modelo (TSM).

Dato contundente dentro de la audiencia, fue que tanto la imputada como los testigos coincidieron que se registró una riña previa al accidente en el que resultaron nueve lesionados y Maribel Mercado fallecida, todos ellos aficionados al club Monterrey.

Es también destacable que dos de los lesionados señalaron que el personal de seguridad del estadio los sacó del recinto antes de que llegara el camión que los llevaría de regreso a Nuevo León, un acto que se les hizo extraño, puesto que en otros encuentros eran resguardados hasta que abordaban la unidad, a fin de evitar un conato de riña.

Finalmente, el juez de control reiteró la mediada de prisión preventiva justificada para Jennifer “NN”, ya que esta no pudo ser modificada como lo solicitó la defensa ya que se presume que la imputada actuó con dolo, manejaba en segundo estado de ebriedad y no cuenta con una residencia en la ciudad que garantice su estancia en el estado y no evada la ley.