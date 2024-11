Caso Melanie: Ofrecen regalos a su amiga Danna por defenderla, pero ella no acepta

El caso de Melanie, joven que fue golpeada por su novio en la vía pública, sigue dando bastante de qué hablar, pero no sólo por la agresión, sino por su amiga, Danna Paola, quien la acompañaba cuando ocurrieron los hechos y quien la defendió del agresor.

Según las declaraciones de las personas cercanas a la joven, fue durante una fiesta de Halloween ocurrida en la colonia Revolución Verde del municipio de Ciudad Madero, cuando Christian de Jesús, el novio de Melanie con el que ya llevaba un año, manoseó a una de sus amigas, y al intentar reclamarle por lo ocurrido, la joven recibió una brutal golpiza que la llevó al hospital.

¿Cómo fue el ataque?

Un video grabado por cámaras de seguridad y que trasciende en redes sociales, exhibe el momento en que Christian de Jesús aparece en la calle y le propina un golpe en la cara a Melanie, ocasionado que la joven pierda el control y caiga al suelo.

Tal como se observa en las imágenes, Danna Paola se va de inmediato sobre Christian para evitar que continúa la agresión contra su amiga, enfrentándolo a base de jalones para neutralizarlo.

Quieren premiarla

Las acciones de la joven han sido sumamente aplaudidas en redes, donde internautas felicitan a Danna por su valentía.

Más allá de las felicitaciones, algunos han buscado premiar a la amiga de Melanie, pues incluso una agencia de viajes buscaba contactarla con el fin de regalarle uno.

"Estamos buscandola!! Si la conocen díganle que: En Econo tour Tampico queremos regalarle un viaje!!!! En agradecimiento por tu valor y apoyo a tu amiga!! Lo que hiciste por ella no tiene precio, y merece ser recompensado Compartan para encontrarla!!!", dice una publicación por parte de Isabella Moran Zamudio de la agencia Econo tour Tampico.

Pese a que muchos usuarios esperaban que Danna aceptara el regalo, la joven ha rechazado éste.

" Hola muchas gracias por lo que me están ofreciendo locales y más gente, pero me da pendiente de que yo acepte esto y me vean disfrutando mientras mi amiga aún se encuentra internada, no me gustaría que se mal interpretara ", dijo la misma Danna Paola en una publicación de Facebook.

¿Qué pasó con Melanie y Christian?

Melanie, quien es estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), fue llevada de urgencias al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, en donde le brindan atención médica .

La tarde del miércoles 6 de noviembre se dio a conocer que la joven ya fue sometida a su primera intervención quirúrgica en el ojo izquierdo, mientras sus familiares y amigos exigen justicia.