Caso Fanny, similar a otras desapariciones

A 20 años de la desaparición de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz "Fanny" en Torreón, sus padres Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca dieron a conocer que en ese mismo 2004 también desaparecieron otras jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, línea de investigación que no ha sido tomada por las autoridades.

A unos días de cumplir 20 años de no saber nada de su hija menor, Silvia Ortiz realizó un trabajo de consciencia sobre las desapariciones que se registraron en ese mismo año e incluso meses después de la desaparición de su hija, el 5 de noviembre de 2004.

Fue entonces que los nombres comenzaron a surgir: Mayela, de Monclova; Berhta y Rosa, del municipio de Parras; Fanny y Lupita, de Torreón; y meses después ya en el 2005, Adela Jazmín.

De Guadalupe o Lupita, como la recuerda Silvia Ortiz, nadie la busca, ya que sus padres fallecieron durante esa labor que terminó con arrebatarles la vida sin saber qué pasó con su hija. "Tenía un tío que ya era mayor y también murió", dijo Ortiz, quien solo recordó que la joven tenía una menor de dos meses de nacida cuando desapareció.

"Llama la atención la edad, el rango y que todas se peinaban igual", por lo que no descarta que los casos estén relacionados; sin embargo, comentó que son detalles que ellos como buscadores y como padres logran observar, pero que la autoridad no. "En ese sentido no hay línea de investigación", dijo Ortiz, fundadora del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), que reúne a familias de personas desaparecidas.

De acuerdo con la madre de Fanny, su caso y el de Adela Jazmín, desaparecida el 2 de junio de 2005 mientras esperaba el camión en la calle de Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente, tiene otra similitud: ambas fueron fotografiadas por desconocidos antes de desaparecer.

"Mi hija iba caminando y escuchó el clickeo (de la cámara), cuando voltea es un Volkswagen y corre y se mete a la casa de mi suegra, y luego Adela iba saliendo de la secundaria y unos tipos de un carro naranja les dijeron 'qué bonitas, les tomamos una foto' y las tres muchachillas dicen que sí y desaparece a la semana; es la única similitud que nosotros sepamos", compartió Ortiz a 20 años de no tener noticias que permitan dar con el paradero de su hija.

De acuerdo con Ortiz, de los casos de estas jóvenes desaparecidas hace ya más de dos décadas solo tiene una relación más estrecha con la madre de Mayela, quien tenía 17 años cuando desapareció a las afueras de su domicilio, justo momentos después de despedir a su novio y quedarse sentada en la banqueta.

Sin pistas

A unos días de cumplir 20 años de no saber nada de su hija, Silvia Ortiz realizó un trabajo de consciencia sobre las desapariciones que se registraron en ese mismo año. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Silvia Ortiz recordó que muchos de los casos que se buscan como parte del Grupo Vida han sido localizados, como el de Sandra Yadira, quien después de 15 años de su desaparición, entre los fragmentos de restos localizados en la comunidad de Patrocinio, del municipio de San Pedro, fue ubicada gracias a las pruebas de ADN.

Aunque se esperaría que eso diera paz a su madre Juana Isabel, las preguntas siguen abiertas, como qué paso con su hija, quién y por qué lo hizo.

"Lo que decía la compañera 'ya encontraron a mi hija ¿y ahora qué sigue?'", dijo Ortiz. Doña Juana Isabel sigue siendo parte del grupo y sigue brindando su apoyo a sus compañeras.