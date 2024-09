Casa colapsa por la lluvia en Lerdo y asusta a los vecinos

El señor Daniel Vázquez Antunez, de 64 años de edad, dormía en su casa cuando alrededor de las 3:30 de la mañana un estrepitoso estruendo se escuchó. Al salir vio como el arco y el techo del seguán de esta casa antigua, que tiene más de 80 años, se vino abajo causando múltiples daños colaterales.

También se cayó un cuarto aledaño al saguán y rompió la pared del baño contiguo y el lavadero.

La zona luce visiblemente destruida y enormes y pesados bloques de material y teja lucen esparcidos en donde anteriormente era una habitación y un pasillo que daba para las habitaciones del fondo como suelen tener estas casas antiguas de esa época.

Debido al enorme ruido que se ocasionó los vecinos del sector se apresuraron de madrugada para ver la magnitud de los daños y saber si don Daniel, quien vive con un sobrino, se encontraba bien.

Hasta el momento solo un adolescente le ha estado ayudando con una carretilla a recoger parte del material colapsado pero es mucho, razón por la cual solicitó la ayuda del presidente municipal, Homero Martínez.

Don Daniel aseguró haber tenido comunicación con la diputada local, Susy Torrecillas, para pedirle su apoyo ya que su casa es zona de desastre.

"Sí me dijeron que me van a ayudar de con el presidente Homero, ojalá que sí, porque vea usted el tamaño de estos bloques, ¿Con qué los mueve uno? Gracias a Dios que no nos cayeron encima si no no la libramos, es más nadie la libra con ese peso", dijo el señor Daniel, quien se encontraba justamente moviendo por su cuenta la parte del escombro que sí puede cargar.

Los vecinos del sector también piden que laa autoridades a través de Protección Civil puedan hacer una evaluación de riesgos en la vivienda en vista de que las lluvias seguirán.