Carmen Campuzano se vuelve a operar la nariz; así luce la modelo

Carmen Campuzano volvió a someterse a un proceso quirúrgico para reconstruir su nariz y la modelo ha mostrado los resultados.

"Estoy muy contenta... me siento de maravilla, esta última cirugía tiene nueve días exactamente", dijo mediante una entrevista para el programa La mesa caliente de Telemundo.

Campuzano, después de la valoración de diferentes cirujanos que le sugerían no tocar su nariz, asegura que ahora "llegó a las manos correctas", ya que su nuevo cirujano, dice, ha hecho las cosas en tiempos correctos.

"Hemos tenido que esperar este proceso que me hizo ahora, tuvimos que esperar dos años para no exponer las partes más sensibles, como lo es el septum, donde hay poca irrigación sanguínea, y que si no haces el proceso adecuadamente lo puedes perder todo".

La modelo, detalló que a su nariz ha sido sometida a dos procedimientos con una semana de diferencia; primero se le dio más volumen en "las narinas" e hizo un procedimiento de colgajos por dentro y por fuera. Luego trabajó con cartílago.

"Para los que decían que no tengo nariz, pues ya tengo mucha", expresó con una sonrisa Carmen Campuzano, quien asegura que también ha llevado procesos espirituales y emocionales.

Fue por su pasado con la adicción a las drogas que Carmen Campuzano sufrió cambios drásticos en el aspecto de su nariz. Además, años atrás reveló que contrajo leptospirosis, una infección bacteriana en la piel que afectó su nariz, lo cual se sumó a una etapa difícil en su vida.