Carlos Vela deja en manos de 'nuevas generaciones' a la Selección Mexicana

Carlos Vela, uno de los futbolistas mexicanos más talentosos anunció hace unas horas su regreso a la MLS, para sumar en el proyecto deportivo del LAFC con miras al campeonato.

Situación que permitió a los medios hablar con el atacante, quien no dudó en comentar su opinión sobre la actualidad de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Asegurando que por el momento sigue sin verse como jugador en el Tricolor, ya que considera es momento de gente joven que busque llevar al equipo mexicano a los grandes puestos internacionales.

"Pues ahorita no estoy para jugar en ningún lado, son temas diferentes, situaciones diferentes, problemas diferentes, si les quieren llamar así, cosas que sucedieron en otros momentos. Siempre lo he dicho, es momento de nuevas generaciones, que den un paso adelante, ese rol que teníamos nosotros, que ayuden a la selección, que lleven a la selección a donde nosotros no pudimos", comentó.

Vela, quien se mostró contento por volver a la actividad, compartió que para su regreso deben pasar muchas cosas, mismas que se ven lejanas.

"Conmigo o sin mí llegamos al mismo lugar, no es que me extrañen o no me extrañen, es de momentos, en este momento no sé sí estoy para decirte que puedo jugar con la selección. Para poder pensar en eso, tendrían que pasar muchas cosas", finalizó.