Carlos Rivera emociona a miles de laguneros en la Plaza Mayor

Su llamado “Tour a todas partes” ya lo había estrenado en Torreón el 26 de mayo de 2023, pero como esta región la disfruta tanto, hoy lo trajo una vez más y justo ya en la última etapa de la gira, pues se sabe que ya alista un nuevo show inspirado en sus dos décadas de carrera.

Carlos Rivera ha vuelto a la Comarca Lagunera, uno de sus sitios favoritos porque su madre, María de Lourdes Guerra nació en Matamoros, Coahuila, así que una parte de su corazón pertenece a estas tierras.

El egresado de la tercera generación de La Academia Azteca se presenta ahora en la Plaza Mayor en un evento público con motivo del Día de las Madres organizado por el municipio de Torreón.

Aunque sí había muchas mamás de todas las edades, la presencia del cantante reunió a bastantes jóvenes que son fanáticos del artista, pero hasta ahora no han cambiado pañales.

“No soy mamá, pero tenía que venir a ver a mi Carlitos chulo”, comentó a este diario la joven Isadora V. quien asistió con sus amigas al evento.

Las calles aledañas a la plaza cerraron desde temprana hora. Más de mil 200 elementos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, cuerpos de rescate y atención de emergencias vigilaron el evento que reunió a miles de personas.

Entre los asistentes, destacaron con playeras azules los miembros del Club de seguidores de Carlos, Solo tú.

El lagunero José Iván, conocido como "La Voz", abrió el espectáculo a las 7:30 de la tarde con temas románticos, que son su fuerte, entre ellos: Cama y mesa, Tatuajes y Sabor a mí.

Hubo quienes sacaron sus mejores atuendos para la ocasión, en tanto que otros habitantes de la Comarca optaron por asistir con ropa deportiva y tenis.

Siendo las 20:45 horas, el gran escenario ubicado sobre la avenida Allende se apagó y segundos después se iluminó al máximo.

La fiesta comenzó. El también actor hizo su entrada triunfal al escenario, provocando que los ánimos de los “riveristas” (así se hacen llamar sus fans), las mamás y familias enteras estallaran.

El tour se dividió en segmentos, entre ellos, México, Madrid y París.

Con el tema Un viaje a todas partes dio inicio la velada musical en la que la plaza se volvió una pista de aterrizaje; los pasajeros, el público y el capitán, Rivera.

El nacido en Tlaxcala lucía ropa negra, al igual que sus bailarines. De inmediato sacó sus famosas coreografías que se han viralizado en las redes sociales.

"Buenas noches Torreón. En verdad que qué alegría celebrar el Día de las Madres en la tierra de mi madre. "He preparado un gran concierto para ustedes y les cuento que aquí están mi abuela y por supuesto mi mamá. Hoy les pertenezco, ustedes saben qué hacen conmigo", exclamó el artista.

Todavía no te olvido , Ya no vives en mí y Recuérdame, de la película Coco, que dedicó a las mamás que ya no están aquí, continuaron en el "set list".

