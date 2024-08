Carlos Peniche, el actor que tocó la fama y terminó siendo indigente 

Carlos Peniche, fue uno de los actores que tras estar en la cima del éxito, lo perdió todo por los excesos hasta terminar viviendo en la calle.

Famoso por participar en telenovelas como Mi Querida Isabel (1996 y 1997), El diario de Daniela (1999), La casa en la Playa (2000), y en películas como Del infierno a la luz, Provocación y Campeón, la carrera de Carlos Peniche se vino abajo luego de haber revelado el acoso que sufrió por parte del ya fallecido productor Enrique Gómez Vadillo, quien también fue señalado por otros artistas.

“Si no te acuestas conmigo (...) yo me acuerdo con todos los actores, pues si no subes a la 303 del hotel se acaba tu personaje”, dijo en una entrevista luego de ser vetado por la empresa donde trabajaba.