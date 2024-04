Carlos, el niño de Madero que busca participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

"Tienes que buscar una forma divertida de aprender las matemáticas porque no todos aprenden igual, es complicado, pero todo depende de cómo les enseñan porque hay algunos que no entienden puro escrito, hay que poner juegos las matemáticas pareciera como el terror de muchos, pero no es así", afirma Carlos Adrián Buendía Meza, el “niño matemático” originario de Francisco I. Madero.

Aunque no le gusta que lo nombren “Carlitos”, así lo llaman sus maestros. Tiene 13 años y estudia el primer grado de secundaria en la escuela Venustiano Carranza de Francisco I. Madero. Su mamá es maestra de preescolar y su papá también es docente e imparte la clase de matemáticas en nivel de secundaria, además, su hermano Adán también representó a la citada secundaria en varias Olimpiadas de Matemáticas.

El niño está a la espera de “medirse” con estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas para obtener un pase para representar al estado de Coahuila en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica y un certamen que organiza la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

¿Qué carrera te gustaría estudiar?, y sin pensarlo tanto dice; “doctor o ingeniero industrial, aunque lo que más, más me llama más la atención es la ingeniería, pero también ha pensado en estudiar psicología”.

Su maestra de matemáticas, Perla Yolanda Martínez, dice que Carlos tiene mucha facilidad para resolver problemas de cálculo diferencial, integral, álgebra, geometría, entre otros. Dice que su talento sorprendió a la “gente de Saltillo” que aplicaron los exámenes en las primeras etapas para seleccionar a los jovencitos que representarán al estado, “él siempre ha sacado oro y estamos trabajando para que siga así”.

Un día normal para Carlos es levantarse temprano para ir a la escuela, descansar un rato y si hay oportunidad repasa algunos ejercicios con su papá y hermano por al menos 30 minutos. De 4 a 6 de la tarde toma clases en línea de preparación para el certamen y hace alrededor de un mes se inscribió a clases de inglés también a distancia, luego debe hacer su tarea y si hay oportunidad sale a jugar futbol con sus amigos de la cuadra, videojuegos o pasear a sus perros.

“Desde que estaba en primaria empezaron a gustar las matemáticas por mi papá y mi hermano, ellos me enseñaron, ellos empezaron a encaminarme y al principio sí le vi dificultad, pero luego, conforme pasaba el tiempo iba aprendiendo más me resultó fácil y al principio si me costaba mucho trabajo resolver los problemas, pero el chiste es entenderle ya repasándolos se me facilita, este es mi primer concurso y he aprendido mucho”.

La maestra de Carlos dice que a diferencia de otros niños que son muy estudiosos, él es muy extrovertido, muy seguro y hasta cierto punto rebelde, ya que cuando hay algo que no le parece no se queda callado, incluso hay ocasiones en los que defiende a sus amigos.

Durante la entrevista, Carlos luce sonriente y asegura que aunque hay cosas que le estresan, prefiere no preocuparse tanto, pues dice que así no resolverá nada. Señala que ha habido ocasiones en las que sus maestros le han llamado la atención por no entregar la tarea, pero cuenta que sus papás le piden que se relaje. Ahora que se está preparando para la olimpiada, le dicen que trabaje y se esfuerce para lograr el objetivo, pero también que lo disfrute, que al final eso es lo más importante, el vivir la experiencia, independientemente de cuál sea el resultado.