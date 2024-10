Carlos Acevedo habla como 'Stitch' y quiere participar como actor de doblaje

El portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, volvió a compartir algunos de sus gustos ajenos al deporte del balompié, sincerándose durante una entrevista y confesando que le gustaría participar en alguna película como actor de doblaje.

Fue en una entrevista para el canal en TikTok de 'Porteros TV Oficial' que el jugador lagunero dijo que le gusta mucho el doblaje latinoamericano que se realiza para series, películas y animes, destacando a actores como Mario Castañeda, quien da voz a Goku en Dragon Ball.

Durante su plática, Carlos también compartió que en sus ratos libres le gusta imitar voces e intentar hacer doblaje cuando está viendo series o películas en su casa.

"Yo me pongo en mi casa con un micrófono y mi mamá me dice 'estás loco'. Me pongo a intentar hacer voces. Espero algún día hacer un doblaje para una película o para un personaje y sería algo increíble".

Además de expresar su deseo por participar en el doblaje de laguna producción, Acevedo también hizo una pequeña imitación como el simpático personaje 'Stitch' de Lilo y Stitch.

"Soy Stitch", dijo Acevedo entre risas con el presentador de la entrevista.