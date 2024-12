Carlos Acevedo dejaría al Santos Laguna para irse a este club de la Liga MX

El 2024 fue un año atroz para el equipo de Santos Laguna, pues lamentablemente tuvo uno de los peores desempeños que ha tenido el club en toda su historia, situación que por supuesto puso bajo la lente a varios jugadores.

Y es que el pésimo resultado que obtuvo durante el Apertura 2024, generó que varios integrantes fueran dados de baja del equipo, incluido el director técnico, además de otros elementos que salieron para buscar suerte en otros clubes.

Del portero local Carlos Acevedo, quien ha gozado de tener varios éxitos con Santos Laguna y también al ser seleccionado nacional para la Liga MX en 2023, se han dicho varios rumores sobre su supuesta salida del equipo lagunero.

Y es que habría algunos equipos de la Liga MX que estarían interesados en conseguir al portero para sumarlo a su escuadra.

¿A dónde se iría Carlos Acevedo?

Con 28 años de edad, Carlos Acevedo podría intentar darle un giro a su carrera como futbolista buscando una oportunidad como guardametas de uno de los clubs de la Liga MX que, al parecer, tiene los ojos puestos en él.

La Máquina del Cruz Azul sería el club interesado en fichar al lagunero Carlos Acevedo, ya que el colombiano Kevin Mier podría buscar futuro en el Viejo Continente al ingresar a un club europeo.

Por supuesto, al momento no hay información oficial sobre algún cambio en la portería lagunera, pues hay que recordar que Carlos Acevedo tiene su contrato con Santos Laguna hasta 2027 y además, el arquero no ha expresado deseos por buscar futuro en otro club deportivo que no sea el de su tierra natal.

En tanto, uno de los cambios en el club que hizo eco recientemente fue la salida de Gibran Lajud, quien dio a conocer su salida a través de un comunicado en redes con el que además expresó agradecimiento a sus compañeros y la afición.