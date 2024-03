Carin León desata POLÉMICA por comentario sobre drogas en pleno concierto

El cantante mexicano, Carín León, se ha metido en una gran polémica después de los comentarios que hizo en un concierto sobre consumir drogas.

Carín es uno de los cantantes de mayor éxito en la actualidad, por lo que llena cada sitio en el que se presenta, gracias a éxitos como No es por acá y Te lo agradezco, se ha ganado el cariño del público, sin embargo, una reciente presentación del artista le desataría varias críticas tras hacer un comentario sobre las drogas.

"Pero la neta con esta rola se me antoja irme allá y echarme un perico, lo que es", dijo el cantante, "para qué les voy a decir que no, sí, sí y al que no le guste, es su problema, no es el mío", señaló el intérprete de Primera Cita.

Aunque en el momento lo aplaudieron, los fans subieron el video a redes sociales, en donde ha recibido comentarios negativos, señalando que es una "decepción".