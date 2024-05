Carin León abraza sus demonios con nuevo álbum

El quinto mes de este 2024 ha sido trascendental en la carrera artística de Carin León.

Inició con bombo y platillo cumpliendo su “sueño de morrito” al abrirle un concierto a The Rolling Stones el día 7 de mayo en el estadio State Farm de Glendale, Arizona (Estados Unidos).

Después, el 16 de mayo asistió a los Academy of Country Music. Al día siguiente, estuvo en el Palenque de la Feria de Metepec y es que el “león” no ha dejado de rugir, ya que sigue llevando su gira Colmillo de Leche por diferentes ciudades de la República Mexicana y próximamente comenzará su Boca Chueca Tour.

Justo así tituló su nuevo material discográfico, el cual anunció en sus redes sociales desde el 20 de mayo. “Mi nuevo álbum al cual le tengo un cariño muy especial porque se hizo entre conciertos, premios, viajes de trabajo y muchas horas de avión” es parte del texto que acompañó a la imagen de la portada de dicho material, hecha por Alan Daniel Ortega.

Cortesía

POLÉMICA ILUSTRACIÓN

La ilustración está compuesta por el rostro de Carin con su característico gesto de curvar los labios de lado (de ahí el Boca Chueca) con una mano tenebrosa estirándole ese costado de la cara, “enchuecándole” la boca.

El cantante declaró a Billboard que la idea era mostrar “más que nada de la crítica, de todos los problemas que pueden pasar, de lo que puede sufrir uno como artista al estar en el foco expuesto”.

Añadió que hacer este disco fue un “abrazo y una reconciliación con muchas cosas que la gente piensa que están mal, pero que también forman mucha parte de ti mismo”.

A algunos les gustó este concepto, otros internautas lo catalogaron de “satánico” por el ente que aparece en la ilustración, por lo cual el mismo artista se pronunció, explicando que algunos no dimensionan el trabajo que conlleva generar este álbum.

Agencias

ESTRENO

Tres minutos antes de las 18:00 horas de este jueves (hora Torreón, Coahuila) del penúltimo día de mayo, el hermosillense lanzó Boca Chueca, Vol. 1.

Este álbum está compuesto por 19 temas, donde destacan cinco colaboraciones.

Una vez más, Carin dio muestra de su versatilidad musical al unirse a artistas como el grupo mexicano Panteón Rococó con una movida melodía titulada No sé; con la estrella del country Kane Brown canta The One (Pero no como yo) que ya había visto la luz desde antes del estreno del disco en general; del lado del soul hizo sinergia con Leon Bridges en una canción bilingüe llamada It was always you (Siempre fuiste tú); Aviso importante llega de la mano de Bolela y Lamentablemente, con otro exponente de la música regional mexicana, Pepe Aguilar.

Frené mis pies, Por culpa de un tercero, Qué feo se siente el amor, hay varias opciones para que sus fans canten a todo pulmón, y con mayor razón, si tienen el corazón roto.

“Un día que para mí significa mucho, para todo mi equipo”, declaró Carin a través de una transmisión en vivo en su Instagram oficial, en punto de las 18:15 horas. Dijo a su audiencia que al escuchar este nuevo material pasarán “desde la emoción más feliz, hasta la más triste”. Y compartió su nueva música con las miles de personas que estaban conectadas. Además, tuvo invitados como a Dr. Shenka y Bolela.

Para una entrevista reciente con The New York Times, Carin dijo “Quiero que la música mexicana sea mucho más grande. Esa es mi misión. Quiero que la gente abra sus mentes y sus oídos”.

La ilustración, las letras de las canciones, este todo se resume a uno: Óscar Armando Díaz de León Huez, el cantante y compositor que evoluciona la música mexicana.

Especial

¿Sabías que….

En junio de este año una cadena de cines mexicana llevará a la pantalla grande uno de los conciertos de Carin? Carin León en vivo desde la Plaza de Toros México llegará al cine, y su sinopsis relata que se revivirá este concierto “donde más de 40,000 personas se dieron cita para corear todos sus éxitos”. Su duración será de 2 horas con 15 minutos.