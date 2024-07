Captan a Lolita Ayala en silla de ruedas y con oxígeno, ¿Qué le pasó?

Lolita Ayala lleva años fuera de la conducción de uno de los noticieros más populares de Televisa, pero sigue siendo una de las figuras más queridas tanto por la televisora como por el público mexicano.

La aparición de la famosa en silla de ruedas y usando un tanque de oxígeno ha causado conmoción en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresan su preocupación por su estado. Las imágenes han generado un debate activo sobre lo que pudo haberle ocurrido a esta figura pública, cuyo estado de salud ha sido motivo de especulación y de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

La antigua presentadora de Noticieros Televisa fue vista al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México en una situación que algunos encuentran preocupante. Fue ella misma quien reveló detalles sobre su estado de salud y las razones que la llevan a requerir asistencia y equipo respiratorio.

¿Qué es lo que ocurre con Lolita Ayala?

“Estoy bien pero estoy coja, por ando así, porque en la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tiene que operar y yo ya no quiero", fue lo que comentó la periodista a la prensa que se encontraba esperándola.

No obstante, Lolita Ayala también pidió a los reporteros que le dieran espacio, ya que en algún momento la famosa pudo haberse sentido acosada por ellos.

En 2023, Lolita explicó: "Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar". Por lo que sería una de las razones por la que necesite una silla de rudas para su movilización.

La periodista mexicana ha padecido los estragos derivados de un aparatoso accidente que sufrió en helicóptero.