Captan a la actriz Margot Robbie con su pancita de embarazo al descubierto

Margot Robbie está esperando a su primer bebé, es lo que demuestran las imágenes de la actriz mostrando su vientre abultado, que se hicieron virales.

La actriz de "Barbie" acaba de dejar boquiabiertos a muchas y muchos usuarios de redes sociales, que ya se encargaron de que su nombre esté en tendencia. Esto luego de que Robbie evidenciara que está embarazada, durante un paseo con su esposo, el productor Tom Ackerley, en Lombardía, Italia.

Robbie, de 34 años, fue captada por paparazzis cuando estaba por abordar un barco en las orillas del Lago Como, mientras su esposo le extendía la mano y la ayudaba a descender al bote.

"Daily Mail", uno de los primeros portales en reportar la noticia, notifica que ya se ha puesto en contacto con los representantes de la productora de "Barbie", sin obtener todavía una respuesta exitosa.

Margot y Tom se conocieron en 2013, durante las filmaciones de la cinta "Suite Française"; él era el asistente de dirección y ella una de las actrices de reparto.

De acuerdo con declaraciones de Robbie para "People", desde antes de entablar una relación con Ackerley, sentía una gran atracción por él, pero temió no ser correspondida, por lo que el proceso de enamoramiento de la pareja se ralentizó.

"Fuimos amigos durante tanto tiempo, siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ´-oh, él nunca me amaría, no hagas de su relación algo raro, Margot´", luego lo pensó mejor y se dijo: "-No seas estúpida y dile que te gusta, luego sucedió".

Fue así que su noviazgo comenzó en 2014 y se casaron en 2016.