Captan a Billie Eilish renegando de la presencia de tiktokers en los People's Choice Awards

El pasado 18 de febrero se llevó a cabo la edición número 49 de los People's Choice Awards en Santa Mónica, California, donde se vivió una noche llena de glamour y reconocimientos.

Esta gala reunió a grandes celebridades del mundo del espectáculo, así como algunos creadores de contenido en un mismo escenario, como Tom Hiddleston, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Jennifer Aniston y Billie Eilish, siendo esta quien se mostró un poco descontenta por la presencia de los influencers.

Billie Eilish muestra disgusto tras presencia de tiktokers en los People's Choice Awards

Los malos gestos de la intérprete de "Bad Guy" se hicieron notar la noche del pasado domingo, pues fue captada por el medio de comunicación internacional "TMZ", mientras platicaba con Kylie Minogue al tiempo que realizaba varias muecas de desagrado por la presencia de algunas personalidades del internet, como Tana Mongeau, Chris Olsen, Gigi Gorgeous, entre otros.

En una parte del clip que se volvió viral en redes sociales, se aprecia como la cantautora estadounidense decide tapar su boca al hablar con Kylie, pero se logra escuchar lo siguiente: "Hay algunos… tiktokers aquí", acompañado de un gesto de desagrado, y de un aparente "no lo necesito".

Aunque no está claro por qué tomó esa actitud o a qué se debió su disgusto con los tiktokers que se encontraban en el evento, esta ya ha generado varios comentarios negativos en redes sociales, como el del tiktoker estadounidense Bryce Hall quien de manera sarcástica le respondió a través de un video que publicó en la plataforma china, donde aseguró que se consideraba era su fan y que no esperaba esa actitud por parte ella.

"Solo voy a abordar este clip de Billie Eilish disgustada porque los tiktokers estaban en los People Choice", dijo Bryce en su video. "Yo era uno de ellos. En primer lugar, Billie Eilish, lamento mucho no haber reconocido tu grandeza y no haberme inclinado ante ti como otro ser humano", expresó.

¿Quién es Billie Elish?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es una cantante y compositora estadounidense. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California.

A los 13 años incursionó en el mundo de la música con su primer sencillo titulado "Ocean Eyes", el cual fue subido en la plataforma de Soundcloud; sin embargo, tiempo después se viralizó y tuvo un éxito rotundo en internet.

En 2017, lanzó su debut, titulado "Don't Smile at Me", alcanzando el top 15 de las listas de récords en numerosos países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

En 2019 sacó su primer álbum llamado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ", llevándola a lista de álbumes del Reino Unido y Billboard 200 de Estados Unidos.

La cantante ha recibido varios premios como los premios Grammy, American Music Awards, Guinness World Records, MTV Video Music Awards, Premios Brit, Premio Globo de Oro y un Premio Óscar.