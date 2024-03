Capacitan a lancheros de presa Zarco

La coordinación de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo un curso denominado "Rescate y Salvamento Acuático", en la comunidad de Graseros.

Lo anterior para capacitar a los trabajadores de la Presa Francisco Zarco.

La impartición de este taller forma parte de las actividades de preparación que lleva a cabo el Ayuntamiento de Lerdo ante al inicio de la temporada de riego, con el consecuente aumento de turistas en la región y en la ciudad.

La corporación informó que a través de este taller, se beneficiaron 16 ciudadanos del ejido Graseros y comunidades aledañas, quienes realizan actividades en restaurantes y paseos en lancha, obteniendo conocimientos de primeros auxilios, pláticas de sensibilización e identificación de personas vulnerables.

Cabe destacar que estos oficios están regulados por la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos garantiza el conocimiento básico para una atención adecuada de los primeros respondientes, que en este caso serían los propios trabajadores.

Se informó a la ciudadanía que el pasado fin de semana dio inicio el operativo de supervisión de los diversos parajes del Río Nazas, a lo largo de los más de 50 kilómetros (desde la Presa Francisco Zarco hasta la represa de San Fernando), así como los canales de riego Tlahualilo y Sacramento, con motivo del inicio del ciclo agrícola 2024.

Se emitieron las siguientes recomendaciones: no ingresar a nadar, no dejar basura en los parajes, realizar visitas de manera responsable, no dañar la flora y fauna del área, no encender fogatas, y acatar las recomendaciones de las autoridades correspondientes. En caso de emergencia, comuníquese al 911.