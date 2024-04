Cantan y bailan bajo el eclipse

El fenómeno astronómico más esperado durante los últimos años, el eclipse total solar se vivió en el Bosque Urbano de la ciudad de Torreón ambientado por música, baile y danza.

Este lunes 08 de abril del 2024 cuando la estrella de nuestro sistema solar (el Sol) se ocultó por más de cuatro minutos en esta ciudad de Coahuila, el Teatro Perla de La Laguna vio brillar a otras “estrellas”, que deslumbraron con su talento en diferentes actividades artísticas.

El folclore mexicano no podía faltar en este día, en el que destacó nuestro país porque la “franja de totalidad” pasó por aquí. La compañía Danza Ballet Nahucalli (que se divide en juvenil, adultos e infantil) dio muestra de su habilidad en el baile con la presentación “Así es mi México”. Brayan Castañeda, director artístico de la compañía infantil Naucalli (que pronto celebrará sus 15 años), concedió una entrevista con El Siglo de Torreón mientras afinaba los últimos detalles.

“México ha estado acompañado de danza, de tradición, de rituales como la danza azteca y la danza que es la parte que nos toca a nosotros. Se siente un orgullo al poder representar algo que existe en todo México, que quizá muchas personas no pueden viajar, nosotros les traemos, a la manera de Naucalli, un pedacito de esos bailes”.

Desde las 09:00 horas alrededor de 20 niñas (de los 7 hasta los 16 años) se alistaron para subir al escenario, maquillándose, colocándose su vestuario y tocados. Las prendas que usaron iban desde faldas, blusas, huipil y quexquemitl o vestidos. Ellas comenzaron su preparación desde el mes de enero. Los pasos de baile de las participantes trasladaron a los presentes a un viaje del norte de México hasta el sur, pasando por estados como Quintana Roo, Jalisco, la costa de Sinaloa. Algunos géneros que destacaron fueron el mariachi y el huasteco.

FERNANDO SUJO LE CANTA A SU TIERRA

El reloj marcó las 10:40 horas indicando el turno del lagunero Fernando Sujo. En un encuentro que tuvo con esta casa editora antes de su presentación, el cantante declaró sentirse orgulloso de ser de Torreón: “me da mucho gusto que esté en el foco el municipio”.

El ganador de La Voz Azteca 2020 deleitó con Sangoloteadito de Joan Sebastian, Desvelado de Bobby Pulido, Bebe Dame de Fuerza Regida y Grupo Frontera; de estos últimos también interpretó Unx100to.

“Para la ‘razita’ enamorada que nos acompaña con mucho cariño” interactuó con el público para interpretar Amorcito mío. Siguiendo con “El poeta del pueblo” deleitó con Tatuajes. Me dediqué a perderte de Alejandro Fernández, No elegí conocerte de Banda MS y Me dejé llevar de Christian Nodal también figuraron en el repertorio.

Con gusto, interpretó un tema de su autoría, Mataste mi corazón. Y se puso nostálgico al recordar que en el pasado, justo en ese escenario ganó un concurso de canto cuando era niño con la canción La mejor de todas de La Madre de todas las Bandas, El Recodo, de quienes también cantó Acábame de matar. Su voz amenizó la convivencia entre los presentes, quienes estaban expectantes para el comienzo de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Sujo concluyó agradeciendo a su público e invitándolo a ver el eclipse.

Durante la penumbra, los asistentes se colocaron sus lentes y a través de sus filtros, fueron testigos de este suceso histórico.

LA FIESTA SIGUE

Después de la oscuridad, la Banda Municipal de Torreón hizo lo suyo con “Polkas Laguneras y la Guelaguetza”, con Ballet Nahucalli. Juan Barrios, director artístico de la banda, declaró su emoción ante los micrófonos de El Siglo, “es algo histórico, estamos bien emocionados todos, fue toda una odisea para llegar”, haciendo alusión al flujo vehicular generado en la zona. Tras un mes de preparación, los 25 integrantes dieron lo mejor de sí con música regional como El corrido de Torreón, de Torreón a Lerdo, La marcha a Torreón, de la zona sur de México (como Oaxaca, Morelos, Guerrero). Cabe señalar que la Danza Azteca Quetzalli también amenizó desde la explanada del Bosque. A las 13:37 horas la gente solicitó otra melodía y fueron complacidos.

De esta manera, los laguneros y turistas de otros estados de la República Mexicana y demás países vivieron el eclipse en Torreón, disfrutando a su vez de las tradiciones y cultura de la región.

