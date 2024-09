Canelo previo a su pelea contra Edgar Berlanga: 'Lo haré sentir dolor'

El próximo sábado, el Canelo Álvarez se medirá ante Edgar Berlanga en una nueva oportunidad para que el pugilista mexicano continúe demostrando su poderío en el mundo del boxeo, la pelea tendrá fecha en el marco de la Independencia Mexicana, es por eso que el nacido en Jalisco espera más que nadie este combate.

Anteriormente, Saúl Álvarez ha dado de qué hablar en las pasadas conferencias de prensa, pues dejó salir su lado más explosivo e hizo un conjunto de burlas a su rival que terminaron por "calentar" aún más el combate, por un lado está el mexicano, quien aseguró con toda seguridad que dicho combate será muy fácil para él, y por el otro lado está Berlanga, quien se mostró más confiado y aseguró que se convertirá en leyenda tras vencer al Canelo.

El jalisciense concedió una entrevista para TUDN, lugar donde expresó lo que siente por su futura pelea el próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y el cual aseguró que no tendrá piedad absoluta en contra de su rival, por lo que le hará "sentir dolor".

"Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor", agregó el peleador azteca.

De igual manera, el Canelo expresó su confianza en sí mismo y le dio una advertencia a Berlanga diciendo que a todos los rivales que les ha dicho que los noquearía, lo ha hecho, por lo que se espera que el próximo combate se caracterice por una explosividad constante.

"A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción"