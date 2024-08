'Canelo' Álvarez se quiere volver a enfrentar al ruso Dmitry Bivol

Saúl "Canelo" Álvarez está a unas semanas de enfrentarse a Edgar Berlanga en Las Vegas. Sin embargo, el tapatío continúa pensando en poder arreglar una revancha ante el ruso Dmitry Bivol, quien lo derrotó en su debut en las 175 libras.

"La única pelea que tomaría en las 175 libras sería con Bivol otra vez", mencionó el mexicano para ESPN KnockOut. "Es por la única que iría a las 175", añadió.

Le faltó. El aún monarca de las 168 libras no quitó el dedo del renglón de aquella pelea que tuvo ante el ruso en 2022 y aseguró que en ese momento no pudo mostrar su mejor versión.

"Me faltó todo. Yo peleé a un 50%, por cosas mías. No, no estoy poniendo excusas ni mucho menos, (son) cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo".

Aunque las conversaciones entre los entornos de "Canelo" Álvarez y Dmitry Bivol han estado en comunicación, parece que no ha habido el interés para que se haga lo antes posible.

Aunque en el radar del tapatío han aparecido nombres como los de Terence Crawford o David Benavidez, no parece que la situación sea clara respecto a su próximo rival.