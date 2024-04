Candidatos reclaman fallas en relojes del debate presidencial

El primer debate presidencial se caracterizó por las fallas en los relojes que controlan el tiempo de las intervenciones de los candidatos y el formato del mismo. De hecho, los candidatos se pronunciaron al respecto e hicieron recomendaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para que las tomen en cuenta en los próximos dos debates.

Tanto Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez se quejaron durante el debate por las inconsistencias de los cronómetros y posteriormente dieron sus observaciones al instituto.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), reiteró que a pesar de las fallas y el formato, el INE es una institución necesaria y reconoció el trabajo de todo el personal involucrado en las elecciones.

"Sobre la organización y los detalles técnicos, mira, todas y todos cometemos errores, por ahí me decía alguien que cuando me referí al tabaco lo pronuncié como "Tabasco", todas y todos tenemos errores, eso del cronómetro y lo demás, pero el Instituto Nacional Electoral más allá de cualquier error que se pueda cometer, es una institución a la que yo le estoy muy agradecido. Yo nací el 7 de julio porque el 8 de julio había elecciones y porque cuando había elecciones en ese momento no eran libres y no se contaban los votos como se cuentan hoy", contestó Álvarez Máynez ayer por la noche.

"Yo le reconozco a todo el personal, sobre todo, a todo el personal de limpieza, de logística, a todas las personas que trabajan en esta institución, que no ganan los sueldos que luego se publican en los medios, que ganan los altos mandos o los directores o los consejeros, y que hacen un trabajo titánico de servicio público y me quiero llevar ese reconocimiento y agradecimiento que algunas observaciones que sin duda precisaremos con las y los consejeros", dijo el candidato por MC.

Reiteró que su partido recomienda que haya más debates, ya que no siempre los candidatos hacen una campaña igualitaria. Apuntó que esto ayudaría más a la población para conocer a los candidatos presidenciales.

"La única observación que tiene Movimiento Ciudadano sobre el tema de los debates es que deberían de ser más, este debería ser el instrumento con el que las mexicanas y los mexicanos decidieran su voto, que nos pusieran en una balanza y que no le tuviéramos miedo a la democracia, porque todo el sistema está construido para que no compitamos en igualdad de circunstancias. Con debates, por más perfectibles que sean, la gente nos puede comparar y tomar una decisión informada", expresó Ávlvarez Máynez.

Por su parte, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum señaló que sí hubo temas en el formato del debate y exhortó al INE a revisar las fallas de los cronómetros.

"A ver, hay varios temas en el formato, lo primero es que hay que revisar cómo se manejó el reloj, porque no fue claro; inclusive hubo un momento que el candidato del Movimiento Ciudadano no tuvo el reloj que se estaba moviendo. Eso es lo primero, es indispensable que se revise el reloj", respondió la candidata al terminar el debate.

Agregó que en cuanto a las preguntas, sería mejor que cada candidato exponga sus propuestas y sus mensajes al pueblo de México, en vez de las preguntas que asignaron los moderadores.

"Lo segundo en las preguntas, en la bolsa de tiempo, creo que valdría mucho más la pena que pudiéramos expresar nosotros las propuestas y lo que tenemos que decirle al pueblo de México, más que estas preguntas que se hicieron, que en muchos casos fueron preguntas que había muchas sobre un tema, menos sobre otros temas. Entonces yo diría que las bolsas de tiempo deberían establecerse para que pudiéramos establecer directamente las propuestas. De todas maneras, tuvimos la posibilidad de hacerlas y por eso, digo que ganamos el debate", reiteró la candidata morenista.

Durante el programa Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, Claudia Sheinbaum explicó que se siente satisfecha por cómo se desenvolvieron los candidatos y ella, pero señaló que le harán saber al INE el tema del formato y las fallas en los relojes para que queden establecidos de la mejor manera.

Xóchitl Gálvez no dio declaraciones respecto al tema, durante la ronda de preguntas y respuestas de la prensa; en vez de eso, la candidata de la oposición expresó a su público que ganó el debate y habló sobre los invitados que llevó al primer encuentro, como Ceci Flores, madre buscadora; o familiares de víctimas del Colegio Rebsamen y la Línea 12 del metro.

Durante el debate, Claudia Sheinbaum ironizó que se le estaba dando preferencia a la candidata panista y agregó: "hasta la bolsa de tiempo, la candidata del tiempo se la quiere robar".