Candidata del PVEM por San Pedro denuncia agresión armada

Mediante la red social Facebook, este martes la candidata a la alcaldía de San Pedro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricia Grado Falcón, denunció ser víctima, nuevamente de una agresión al realizar sus actividades de campaña, incluso manifestó que en esta ocasión los agresores portaban un arma de fuego.

En el “en vivo” que hizo, confirmó que hay dos personas detenidas y que está es la tercera ocasión en esta semana que ha sido agredida durante los recorridos que hace, además que también ha recibido insultos de “manera brutal y vulgares” en redes sociales.

La grabación se hizo al exterior del edificio de la Delegación Laguna II de la Fiscalía del Estado, ya que se encontraba acompañada por un representante del partido, de su coordinador de campaña, Iván Hernández, así como de algunos colaboradores, quienes se presentaron para formalizar la denuncia.

Aprovechó para hacer un llamado a las autoridades del Estado a que no se libere a las dos personas que fueron detenidas y que se investigue a fondo para saber quién o quiénes están detrás del hecho.

Extraoficialmente se pudo conocer que los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y uno de ellos es un menor de edad, de 16 años y el otro 19. A este último se le encontró un cuchillo y una pistola.

Grado Falcón relató que cuando se encontraba haciendo un recorrido justo en la avenida Chabacanos en la colonia La Quinta, alrededor de las 18:20 horas se registró el hecho, pero ahora escaló en el tema de violencia. “Una motocicleta en donde iban dos personas, iban armados, con un arma de alto calibre y además agredieron a mi equipo con palabras y a pedradas. Lamentablemente salió lesionada una compañera del equipo que recibió un golpe en una pierna”

La exalcaldesa manifestó que no quiere ser parte de las estadísticas, ya que es algo que ha estado sucediendo en esta campaña en México, la cual calificó como la más violenta en la historia del país.

“No me parece justo, ya ven lo que ocurrió con la candidata de Tamaulipas, quien una, otra y otra vez, denunció agresiones hacia su persona. Yo no quiero ser parte de las estadísticas, ni yo ni mucho menos nadie de mi equipo, por eso es que hago este en vivo. Las personas que me agredieron ya fueron detenidas, quiero pedir justicia, así como lo ha pedido el pueblo de San Pedro para que estas personas no gocen de la libertad y en este momento pedimos sean detenidos hasta que se aclare quienes son los que están detrás de todo esto”.

Consideró que ella, ni nadie se merece el trato que están recibiendo, al final es una competencia en donde los ciudadanos decidirán libremente y en secretó, además mencionó que ella ha sido muy cuidadosa en su lenguaje de campaña y no ha agredido a ninguno de los candidatos que participan, por lo que insistió en que no merece ese trato.

“No se quien sea, pero quiero pedirle al estado justicia para que esto no termine en una desgracia, como la que ya hemos vivido, no solamente nosotros, sino en el país”.

Llamó a su equipo a no bajar la guardia y anticipó que lo que pasó no la doblegará, no dará un paso atrás a pesar de que fue amenazada con un arma de fuego y continuará en la competencia, caminando por las comunidades.

“No me van a doblegar, pero si es necesario que las autoridades correspondientes vigilen, cuiden a Paty Grado y a este equipo que ha estado luchando, día con día para poder llegar con bien al final de contienda y ustedes los sampetrinos con un voto libre y secreto tomarán la mejor decisión”.