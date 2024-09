Cancelan show de Adrián Marcelo en el Pepsi Center por controversias en su contenido

Adrián Marcelo, el polémico exhabitante de "La casa de los famosos México", ha recibido un nuevo golpe a su carrera. Y es que no podrá presentar su show "Hermanos de leche" en la Ciudad de México ya que ha sido cancelado.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el Pepsi Center WTC, lugar que serviría como como el escenario del influencer, anunció que el espectáculo programado para este próximo 27 de octubre, fue suspendido de manera definitiva por no alinearse con los valores de la organización.

"Nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva y segura en todos los espectáculos, por tal motivo el show 'Hermanos de leche' será cancelado", se puede leer en el texto.

Asimismo, el recinto reafirmó que su compromiso con "la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas" es inquebrantable y agradeció al público por su comprensión.

La cancelación se produce en medio de la controversia que rodea a Marcelo, ya que ha sido señalado de ejercer violencia de género y promover discursos de odio con su trabajo.

Hace apenas unas semanas, las autoridades de Zapopan, en Jalisco, también tomaron la decisión de retirarle los permisos a Adrián para que pudiera ofrecer su espectáculo, alegando que el mensaje que transmitía no iba acorde con las acciones que el gobierno municipal implementó para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido a la decisión del Pepsi Center WTC; sin embargo, cabe aclarar que hasta hace un par de días, el director de espectáculos y patrocinios del lugar, Armando Barona, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que, aunque la empresa no compartías los mensajes del regiomontano, el evento seguía en pie: "no nos representa, pero entendemos que es show", dijo.