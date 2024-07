Cancelan ruta aera Torreón-Monterrey

Se canceló la ruta a Monterrey en el Aeropuerto de Torreón debido a una baja ocupación, pese a que la aeronave contaba solamente con nueve espacios.

José Luis Villanueva Herrera, administrador del Aeropuerto de Torreón, confirmó lo anterior y explicó que la aerolínea Aerus dejó de operar en la terminal, sin embargo, consideró que se trataba de una ruta muy buena pero que no se benefició con el horario, porque no alcanzaban los usuarios a ir y venir el mismo día.

"Me parece que no les beneficiaron tanto los horarios porque era mediodía, entonces, si había pasajeros ejecutivos que quisieran ir y regresar el mismo día, o ir en un día y regresar al siguiente, el horario no estaba tan sencillo, y Aerus trae muchos proyectos en otros destinos donde más bien esta aeronave la movió para otras rutas", explicó.

En noviembre de 2023 inició el vuelo de la ciudad de Monterrey a Torreón, con salida de Monterrey a las 10:50 horas y una salida de Torreón a las 12:25 horas, de domingo a viernes. El avión tenía capacidad para nueve pasajeros, siendo el más pequeño que se manejó en el Aeropuerto de Torreón.

En lo que corresponde a la ruta a San Antonio, Texas, a Los Cabos o Cancún, el administrador del Aeropuerto mencionó que varía la operación por aerolínea, pero normalmente casi todas andan arriba del 80% de ocupación, consideró que durante este mes podrían alcanzar 85% por la temporada vacacional.

Villanueva Herrera señaló que esta terminal es meramente ejecutiva, por lo que se tiene una gran afluencia de pasajeros durante todo el año, no obstante, hoy se observa a familias completas mientras que en otros periodos viajan más personas solas, ejecutivos, o parejas.

Expuso que al cierre del primer semestre del 2024 se reportaron más de 380 mil pasajeros, que representa un 8.8 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en junio cerraron con más de 70 mil pasajeros, por lo que ha sido el mejor mes del año.

"La tendencia sigue siendo al alza, que esto es muy bueno porque ya muestra la clara recuperación de los pasajeros con respecto a los años muy malos que tuvimos en el pasado, por temas de pandemia", comentó.

Entre los proyectos que se desarrollan actualmente, dijo que se trabaja en la ampliación de la sala de última. Aseguró que se mantienen las negociaciones con las aerolíneas y el gobierno, tanto municipal como estatal y federal, para atraer más vuelos, pero por el momento no se tiene ninguna confirmada.

"El destino de Houston, de Chicago, que se han mencionado desde hace mucho tiempo no están confirmados, se siguen analizando y veremos cuáles más", expresó.

El Aeropuerto maneja nueve destinos y los vuelos por día varían porque no siempre operan las mismas aerolíneas.