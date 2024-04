Canadiense Sebastian Szirmak triunfa en el Villa Rica Classic

Por segunda ocasión consecutiva, el canadiense Sebastian Szirmak se proclamó campeón de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) en esta ocasión al adjudicarse la tercera edición del Villa Rica Classic, torneo que repartió una bolsa de un millón 800 mil pesos y que dio puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El ganador demostró el buen momento por el que pasa, al derrotar en el segundo hoyo de desempate al estadounidense Josh Radcliff quien saliera como líder para la última ronda. Ambos jugadores finalizaron con un marcador de 200 golpes, 16 bajo par, seguidos del argentino Mauro Báez con 201, -15.

En la definición, ambos finalistas firmaron par en el hoyo 18, par 5 de 536 yardas. En el hoyo 10, par 4 de 396 yardas, ambos registraron una buena salida, ya desde el fairwaym, Szirmak ejecutó a la perfección un approach dejando su bola a dos metros y medios de la bandera, mientras que Radcliff quedó en green pero a ocho metros.

Al momento del putt, Radcliff se pasó y firmó el par, dejándole toda la presión al canadiense quien con temple de acero embocó su bola para birdie. “Fue un largo día igual que ayer, debo reconocer que Josh (Radcliff) jugó muy bien, sabía que tenía que mantenerme en la pelea”, dijo el ganador del cheque de 300 mil pesos.

“Es un honor para mí llevarme este trofeo esta semana. La verdad no pensé mucho en mi approach en el último hoyo del playoff, le pregunté a mi caddie y me dijo que había sido un buen tiro, por fortuna cayó el putt de la victoria, no puedo esperar a festejar con mi novia”, agregó Szirmak, campeón hace apenas una semana del Wipa's Open en Cuernavaca.

“Sin duda el tour mexicano es una gran gira, hay un muy buen nivel, es mi tercera temporada aquí y es un honor venir a este país donde me tratan de maravilla. Ahora me tengo que enfocar en la última etapa el mes entrante”, agregó el originario de Toronto, Canadá de 34 años.

El mejor exponente mexicano de la competencia veracruzana fue Jorge Villar.