Canadiense Anderson empata rércord de 62 golpes, es único líder en Guadalajara

El canadiense Matthew Anderson hizo nueve birdies para una impecable primera ronda de 9 bajo par (62) con la que empató el récord del campo y se puso a la cabeza del Totalplay Championship at Atlas Country Club, segundo torneo de la temporada inaugural del PGA TOUR Americas.

Anderson tuvo como testigo de su ronda récord al mexicano José de Jesús "El Camarón" Rodríguez, quien entrando a la semana era el único dueño del récord que había fijado en junio de 2010 al hacer un águila y siete birdies en un torneo del Tour Mexicano. Rodríguez, un importante candidato al título esta semana, hizo 3-bajo par 68 y es uno de tres mexicanos empatados en el puesto 18.

“Fue uno de esos días en los que todo salió bien”, dijo el líder de 23 años, quien es originario de Mississauga, Canadá. “Siento que he venido jugando muy buen golf últimamente… Salí sintiéndome muy cómodo y lo hice todo bien. Honestamente no me llegué a poner muy nervioso sobre los hoyos finales. Estaba cómodo con todo, así que definitivamente fue un buen día”.

Saliendo al campo por el tee del 1, Anderson hizo apenas un birdie en sus primeros siete hoyos, pero del 8 en adelante fue brillante. A la seguidilla de tres birdies que hizo del 8 al 10, le sumó cinco birdies más al 12, 13, 15, 16 y 18.

Gracias a su sensacional inicio, el canadiense acabó el día con una cómoda ventaja de cuatro golpes sobre siete jugadores que empatan en el segundo lugar con 5 bajo par (66). Cerrando sobre el final de la tarde, el argentino Marcos Montenegro y el peruano Luis Fernando Barco se sumaron a ese grupo para ubicarse como los mejores latinoamericanos del torneo. Los otros con 66 golpes son el canadiense Thomas Giroux y los estadounidenses Joey Vrzich, Devon Bling, Luke Schniederjans y Brian Carlson.

Otros nueve, entre los que aparece el argentino Tommy Cocha, completan el top 10 en un empate por el noveno puesto con rondas de 4-bajo par 67.

Otro latino que fue noticia este día fue el costarricense Paul Chaplet, quien embocó su segundo tiro en el par-5 del hoyo 10 para lograr el primer albatros de esta temporada inaugural del PGA TOUR Americas. “Fue un tiro impresionante, (es algo) que no pasa mucho”, dijo sobre el impactante golpe que lo puso en 2-bajo par para el día tras una primera vuelta en la que había hecho 1-sobre par.

El tico de 24 años pegó una gran salida con el driver y desde 196 yardas pegó un hierro-9 que entró de aire al hoyo. Impulsado por el inusual albatros hizo birdie al hoyo siguiente y otro más al 15 antes de cerrar con un bogey para una ronda de 3-bajo par 68 que lo ubica en un empate por el puesto 18.