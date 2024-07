Canaco se reúne con delegado del IMSS para solicitar mejoramiento del Hospital Rural de Madero

Integrantes de Canaco de Francisco I. Madero, sostuvieron una reunión de improviso el pasado jueves con el delegado del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, para solicitarle que se mejore el servicio que se presta en el Hospital Rural, número 20.

La representante del organismo; Perla Aguilera Bañuelos dijo que, se enteraron que el funcionario federal realizaría una gira de trabajo por La Laguna y pidieron la intervención de la representación de Canaco para aprovechar la visita y los recibiera para exponerle la realidad en la que funciona el hospital.

“Tuvimos el acercamiento con el doctor José Valerio el delegado del IMSS, primero para conocerlo y también para exponerle la realidad que nosotros conocemos o podemos percibir en cuanto la atención que se da en el hospital de Madero, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el personal y la atención, la idea es de como la Cámara, desde nuestra trinchera podemos hacer críticas constructivas para que los derecho habientes de nuestra comunidad reciban una atención de calidad”.

La representante de Canaco, resaltó que la reunión fue el pasado jueves 11 de julio y se solicitó que, se mejorará la infraestructura y atención en el área de urgencias, ya que al ser una clínica de concentración, pues se reciben pacientes de comunidades de San Pedro, Matamoros y del lado de Durango, por la cercanía que tienen en Madero, ya es insuficiente la capacidad que se tiene en esa área, pero también se habló de la necesidad de contar con mayor personal, en general mejorar las instalaciones para mejorar el servicio.

Dijo que, se trata de hacer criticas constructivas, ya que es parte del sentir de los trabajadores de los distintos comercios, pero también es el sentir general de la personas, incluso reconoció que se tienen conocimiento que rehabilitó el área de quirófano y una mejora en el abasto del médicamente, pero insistió que se necesita contar con un hospital más acorde al crecimiento poblacional que se tiene.

Aguilera Bañuelos manifestó que, el doctor Valeriano les mencionó que justamente la intensión del recorrido que hizo a las distintas unidades médicas de la región fue para revisar las condiciones en las que funcionan y luego haría una evaluación e iniciar con las acciones necesarias, por lo que se estableció el compromiso realizar una reunión para ir viendo que medidas se tomarán.

ANTECEDENTE

El hospital se inauguró en 1985 y durante varios años, constantemente los derecho habientes se quejaban por las deficiencias que se tenían y en 2016 el entonces alcalde David Flores, dio a conocer que se gestionó con el director ejecutivo del Instituto Mexicano del Seguro Social; Mikel Arreola Peñaloza, un proyecto de rehabilitación, donde se contemplaba una inversión de 9 millones de pesos, ya que se contemplaba contempla la ampliación del área de urgencias, de los sanitarios, el incremento en el número de camas, así como la rehabilitación de total del quirófano, así la adquisición de ambulancias.

A finales del 2019, Jonathan Ávalos declaró que no sería una ampliación la que se realizaría en el citado hospital, sino la construcción de uno nuevo, incluso al siguiente año se buscó un terreno y para adquirirlo se solicitó al Congreso del Estado la autorización de un préstamo por 20 millones de pesos, el cual no se les otorgó, aunque no se manejó el costo del proyecto, si se dijo que, el IMSS contemplaba invertir alrededor de 8 mil millones de pesos en varias obras del estado de Coahuila.