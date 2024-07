CANACO de San Pedro reconoce mejoras en IMSS, pero insisten en en nuevo hospital

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos, manifestó que si ha habido mejoras en el Hospital del IMSS, la realidad que es necesario contar con un nuevo hospital, debido a que ese desde hace años ya está rebasado en su capacidad de atención.

Incluso dijo que el Hospital General, el cual pertenece a la Secretaria de Salud del Estado, también necesita mejorar su servicio, ya que el tema de salud es uno de los puntos importantes que toman en cuenta los inversionistas y en el caso de San Pedro se enteraron que dos empresas decidieron no instalarse en el municipio por que ni la Cruz Roja funcionaba con lo mínimo requerido.

Recordó que como organismo, en su momento hicieron varios señalamientos, debido a que todavía a principios del año, no funcionaba y el recurrente reclamo de la falta de personal, de medicamento, además del trato que recibían, pero reiteró que, de acuerdo a lo que han manifestado, los trabajadores que ellos emplean, es que poco a poco se han ido corrigiendo parte de las deficiencias.

“Me llama la atención que sobre todo, en la temporada de calor, las quejas eran muy recurrentes, que por que no había medicamentos, que no se estaba dando servicio en algunas áreas, por ejemplo en los partos los mandaban a Torreón, por que no los podían atender o que no los trataban bien hasta en los archivos, es más hasta en la cocina, el mismo personal del hospital decía que les faltaba esto, que lo otro y hemos preguntado y nos dicen si se han ido mejorando”.

Pero insistió que al igual que la solicitud que se le hace al Estado se pide a la federación que se mejore el sistema hospitalario, incluso dijo que al igual que como lo hizo la Canaco de Madero, les gustaría tener un acercamiento con el doctor José Valeriano Ibáñez, quien recientemente asumió la delegación del IMSS en Coahuila.