Canacintra alcanza cifra récord de socios

Canacintra Torreón cuenta con 402 socios, todos ellos industriales, la cifra más alta que se ha alcanzado en la historia del organismo empresarial.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, dijo que hace 14 meses, cuando comenzó su gestión, eran 321 empresas y gracias a la confianza que se ha generado en el sector se han ido sumando más.

"Los afiliados son todos son del sector industrial, por políticas internas no aceptamos empresas que no sean del giro, vamos a decir, no hay rellenos, aquí son 400 empresarios del sector industrial, es una meta que logramos y vamos a lo que sigue", expuso.

Mencionó que se han adherido al organismo empresas como Yura, Milwaukee, Norcast, que son nuevas industrias que han llegado a la Comarca Lagunera, además de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) que se han dado cuenta de los beneficios que obtienen al ser parte de la cámara.

"Esto nos fortalece y nos obliga a expandir nuestros servicios, a tener más gente laborando dentro de la cámara para darle servicio a todos y cada uno de ellos", comentó.

Gutiérrez Gutiérrez consideró que se han reforzado los giros metalmecánico, mueblero, automotriz, agroindustrial y de alimentos, que son los cinco más destacados en la región lagunera.

Indicó que aquí se cuenta con una diversidad en la oferta y gracias a ello, si un sector se deprime, los demás salen a flote para mantener la economía.

"Yo veo un fortalecimiento y engrandecimiento de esos sectores", dijo el titular de Canacintra Torreón.