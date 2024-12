Campo de la Laguna enfrenta panorama crítico por miniciclo agrícola 2025

Los campesinos insisten en que, esperan lo peor para ciclo de riego del año que entra, pero afirman que la incertidumbre crece debido a que en Conagua no se les da ninguna información, necesitan números reales sobre el volumen que les asignara.

El dirigente de la CNC en Matamoros, Roberto Godinez Guerrero, dijo que se ha estado reprogramando la reunión del comité, en este mes de diciembre se les dijo que se hará la junta, pero no les han dado fecha y reiteró que hasta el momento se dice que es muy poco lo que se podría “forzar” el almacenamiento de las presas para que los productores alcancen a regar la mitad de la superficie que se les ha estado autorizando los últimos años.

“El panorama es crítico ahorita en el sector campesino, por el tema del agua sabemos que las presas están muy bajas y pues el Comité Hidráulico no sesionado, no han dado fecha se han ido estirando las reuniones y pues necesitamos los números reales, ya con el volumen de agua que nos van a dar, se espera un mini ciclo que sería aparentemente un 50% que el que nos dieron el año pasado pero en Conagua no nos dicen nada”.

Por su parte, el ex titular de Desarrollo Rural en la Laguna, Teodoro Arguijo, dijo que lo que se sabe es que la presa Lázaro Cárdenas tiene 900 millones de metros cúbicos (mm3), y 135 mm³ la Francisco Zarco, pero “castigando” un poquito su infraestructura, podrían sacarle unos 400 o 450 mm³ y si este 2024 se les autorizó 800 mm³ para sembrar 80 áreas, el año que entra alcanzaría a sembrar la mitad, pero también manifestó que todo ha sido extraoficial.

“Eso alcanzaría para medio ciclo, si el año pasado sembramos 80 áreas por derecho de agua ahora serían 40, que es una madre, no es nada ni siquiera la inversión que podamos llegar a hacer para sembrar se alcanza a recuperar nada, estamos en un panorama muy crítico, no es muy rentable”

Detalló que las pérdidas son millonarias; en principio los productores no se alcanzarán ni a recuperar la inversión, en la renta de derechos de agua, en semilla que a parte se está teniendo problemas con la calidad y en años anteriores se han tenido muy bajos rendimientos en el forraje y el algodón, el diésel pasó de 23 a 26 pesos y así una larga lista de circunstancias negativas.

“El tema de las semillas es otro gran problema porque nadie responde, nada más hay una casa importadora en todo México que es Bayer y tiene mucho distribuidores y no hay nadie que realmente como Senasica. que es quien debe verificar que la certificación, por que cuando la semilla entra a México solo checan la etiqueta, no hacen pruebas para confirmar qué tipo de producto, que nos están vendiendo y no hay alternativas, no hay apoyos no hay nada”.

Los entrevistados insistieron en que el panorama es muy crítico, por que al disminuir la superficie a sembrar, impacta a toda la cadena productiva, por que los campesinos perderán parte de sus ingresos, habrá menos fuentes y en el caso de los ganaderos de engorda y de leche no tendrán suficiente alimento para sus animales.