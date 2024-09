Cambiará circulación de la calle Margaritas en Gómez Palacio

Por unanimidad, el Cabildo votó a favor de la propuesta de incorporación de sentido de circulación de noreste a sureste de la calle Margaritas en la colonia Miguel de la Madrid. La incorporación comprenderá desde el bulevar San Carlos al bulevar Jabonoso de Gómez Palacio.

Fue el sexto regidor y presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad, José de Jesús Hurtado Ortiz, quien dio lectura a los resolutivos del dictamen de las comisiones Unidas de Tránsito y Vialidad y Obras Públicas de Urbanismo del municipio de Gómez Palacio.

El dictamen también fue aprobado por unanimidad de votos de los comisionados respecto a la incorporación de sentido de circulación de noroeste a sureste de la calle Margaritas y se explicó que quedó el sentido de la circulación de la siguiente manera: En cuanto a la calle Margaritas del bulevar Jabonoso al bulevar San Carlos de sureste a noroeste y del bulevar San Carlos al bulevar Jabonoso del noroeste a sureste.

El regidor mencionó al pleno del Cabildo que una vez efectuado la incorporación de sentido la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano deberá realizar la implementación de dispositivos viales como señalética, línea de boyas, etcétera, que considere pertinentes para avisar a los conductores.

Una vez autorizado el dictamen por el pleno del Cabildo se dará difusión de estos cambios en la vialidades a través de redes sociales y otros mecanismos de difusión que considere el ayuntamiento de Gómez Palacio.

El cambio de sentido en la calle Margaritas se implementará dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la aprobación del dictamen por el pleno del Cabildo.

"Quiero agradecer a la Comisión de Tránsito y Vialidad así como a la Comisión de Urbanismo que se haya sesionado en este punto pues nació de una petición sobre la instalación de unos semáforos en dicha vía. Yo veía la posibilidad de poner unos semáforos por el tránsito propio de dicho bulevar por su conectividad", dijo el regidor de Morena, Yahir Vitela, quien no obstante recordó que no fue viable la instalación de dichos semáforos, no obstante, también aseguró: "Lo bueno es que va haber una solución con esa dinámica de hacer la doble circulación, agradezco en esa parte que se haya tenido a bien hacer ese estudio".