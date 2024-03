Cambia fórmula de Morena al Senado, queda Luis Fernando Salazar en segundo y Cecilia Guadiana de primera

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que, por motivos de género, cambia la fórmula en el caso de la coalición integrada por Morena, PVEM y PT, por lo que iría en primera Cecilia Guadiana y luego Luis Fernando Salazar.

Cuestionado al respecto, Luis Fernando Salazar Fernández, candidato al senado por la coalición de Morena, PVEM y PT, confirmó lo anterior e indicó que no ha sido notificado aún, por lo que desconoció si esta resolución es definitiva, sin embargo, indicó que “no me importa ir en primero o en segundo de la fórmula, yo jamás me he planteado llegar al Senado perdiendo”.

Aseguró que “yo vine a ganar esta elección, yo vine a ganarle a (Miguel) Riquelme y es justamente lo que voy a hacer”.

Consideró que el tema es partidista y que no depende de él, pero reiteró que “estoy convencido de que vamos a ganar”.

El candidato dijo que la respuesta de la gente ha sido alentadora y que tiene grandes expectativas de que la transformación se concrete en Coahuila con Claudia Sheinbaum.

Aseguró que hay varios proyectos importantes para el estado, como los programas universales de becas para niños de primaria sin un tema de mérito (por calificaciones), también un programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, así como servicios de salud universales.