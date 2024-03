Cambia de sexo solo para acceder a programas y apoyos a la mujer

Una persona transgénero se cambió de sexo ante las leyes solo para acceder a los beneficios que las leyes en México les otorgan a las mujeres; nació como hombre, pero se cambió de sexo, viste como hombre, actúa como tal y se dice lesbiana porque le gustan las mujeres; pero señala que las leyes están hechas para favorecer a las féminas.

En el programa Cuarto de Guerra que conduce Marco Ortíz, de la página La Era Mediática TV y que se transmitió hace unos cuantos días, se presentó una persona de nombre Cristian Montenegro porque tenía una propuesta que “causaría revuelo”, dijo el presentador del programa.

Cristian Montenegro en su presentación dijo que él acababa de solicitar su cambio de registro de hombre a mujer por lo que ya en su acta de nacimiento y en su credencial no aparecía como hombre, sino como mujer.

Soy mujer, visto como hombre y soy lesbiana

Explicó que, de acuerdo con la ley, su identidad de género era de mujer y aquel que le diga que no es cierto, atentaba –acotó- contra su libertad y sería un discurso de odio.

Su expresión de género, es decir, como se ve, dijo la misma persona, era de hombre, porque usaba barba, vestía como hombre, usaba botas, le gusta manejar motocicleta y le gustan los tatuajes.

“Mi preferencia sexual es que soy lesbiana porque me gustan las mujeres, así que soy mujer mi expresión es de género masculino y soy lesbiana y el gobierno me apoya para eso, para eso está la ley de identidad de género”, afirmó en el programa transmitido el pasado lunes.

Va por tarjeta Madre

Incluso, esta persona dijo que habría de solicitar su “tarjeta Madre” como madre soltera.

Cuando se le preguntó cómo deberían de llamarlo si abogado o abogada, su respuesta fue: “no soy de piel delgada y no me molestan los pronombres abogado o abogada yo me siento mujer y soy lesbiana mi expresión es masculina”, reiteró.

Hombres en desventaja con mujeres

Cuando se le preguntó el por qué esta decisión de cambio de identidad de género, la persona trans dijo que, basándose en las leyes actuales, como hombres existe una desventaja con las mujeres porque hoy en día las leyes están hechas para favorecer a las mujeres.

Explicó que existen cinco instituciones de apoyo y defensa a las féminas, el Instituto de la Mujer estatal y municipal, el DIF estatal y municipal y el Centro de Justicia para la Mujer y ninguno para apoyar al hombre.

En el último centro nombrado comentó que se gastan 35 millones de pesos anuales para su funcionamiento y para los hombres solo existe un ministerio público, “contra todo un edificio para las mujeres”, acotó.

Incluso señaló que, en su experiencia como abogado, si un hombre va y presenta una denuncia contra la mujer, inmediatamente se desecha.

Tuvo cáncer y no lo atendieron por ser hombre

Esta lucha mencionó, es desde hace 10 años y comentó que a él le detectaron cáncer en el estómago, acudió al Centro Estatal de Cancerología y le dijeron que solo atienden a mujeres y niños, aunque hoy, abundó, ya cambió y también atienden a hombres, pero solo por cáncer de próstata.

“Entonces, ¿por tener un aparato reproductor ya soy diferente según la ley?, se supone que el cuarto constitucional dice que somos iguales ante la ley... pues fíjense que no, vivimos en un país de no iguales”, aseguró.

Se vive en un país, abundó la persona trans, con apoyo de gobiernos para mujeres y no para hombres, si se es mujer emprendedora o soltera se tienen apoyos, pero para hombres emprendedores o solteros no los existen.

Incluso, esta persona señaló que, si una mujer llega al Centro de Justicia a denunciar a un hombre, de inmediato se dicta prisión preventiva y medidas cautelares sin investigación y se le tacha al hombre sin verificar si es falso o cierto de lo que se le acusa.

Y cuando ese hombre intenta llevar pruebas, en el Centro de Justicia para la Mujer se desestiman las mismas, “los hombres si están siendo criminalizados en los juzgados por el solo hecho de ser hombre, incluso en el juzgado familiar... Por eso cada día me siento más empoderada”, asentó.

En sus redes muestra casos de defensa a hombres

Víctor Montenegro en sus redes sociales suele manejar frases como “hermano yo si te creo” y en sus videos ha señalado en algunas ocasiones la corrupción que, a decir de él, existe en el Poder Judicial.

Ha señalado y denunciado por corrupción en sus mismas redes a una juez del Centro de Justicia para la Mujer que es la que -señaló- en audiencias impide que los varones presenten pruebas en su defensa.

Tiene videos donde presenta casos que él atiende, sin dar nombres, y donde se victimiza al varón por el simple hecho de ser hombre, incluso señala constantemente el abaratamiento de las denuncias falsas.

Explica que muchas mujeres, sin pruebas, denuncia a un hombre y a ese varón se le señala, se le discrimina, pierde su empleo, deja de ver a sus hijos y cuando el varón llega a demostrar la falsedad de la denuncia, ya no tiene empleo y ya es señalado por la sociedad.