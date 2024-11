Calaveras de El Siglo para los famosos

Sigleros nos compartieron algunas calaveritas para famosos del mundo del espectáculo.

El Chavo del 8

Calaquitas en la tumba, y el Chavo del Ocho retumba. Esqueletos de vecindad, con Jaimito RIP de verdad. La Chilindrina Calaca, y la Bruja luce flaca. Quico y su ¡chusma-chusma! Vil; la Parca los mete a redil. Muy ‘trabajador’ don Ramón, hace talacha en panteón. El profesor Jirafales, ve mujeres fantasmales. Mi Florinda ricachona, es costal de huesos la mona. El señor Barriga panzón, renta tumbitas de a montón.

AUTOR: Alejandro Verdal.

Liam Payne

En la esquina del panteón, se escucha una canción, Liam Payne la entona con suave corazón. La Catrina lo encuentra, sonrisa en su voz, y en su guitarra suena un susurro atroz. “Querido Liam, estrella en el cielo, tu música es eco, consuelo y desvelo. Aunque ahora descanses en este rincón, tu voz en mi alma guarda una canción”. La huesuda, curiosa, lo mira tocar, y su canto la hace, por fin, suspirar. “¿Por qué tú, Catrina, me llevas así, si aún queda en mi pecho tanto por decir?”. “Ven, Liam hermoso, no temas más, tu música en vida fue dulce paz. Deja tu canto, regálalo aquí, pues en cada acorde te vas a vivir”. Con su guitarra entre sombras partió, y una lágrima tierna en su rostro brilló. Liam Payne, ahora eterno en este altar, en el corazón de sus fans siempre va a sonar.

AUTOR: Liliana Ramírez Castillo

Rogelio Ramos

Estaba Rogelio Ramos muy contento dando su show, cuando de repente a lo lejos entra la “Huesuda” caminando con mucho flow. Rogelio Ramos se queda espantado y con voz entrecortada le dice: “¿Tan pronto? ¡Aún soy un jovenzuelo!”. El público entre risas y llantos sabía que era hora de aceptar el duelo. En el panteón de Torreón descansa el gran Rogelio Ramos, con su traje y sonrisa tan amplia hasta en el más allá sigue haciendo reír a la muerte con ganas.

AUTOR: Mario Zavala

Luis Miguel

Estaba el “Sol” iluminando a La Laguna, cuando llega la muerte y le dice: “Ha llegado el momento de cantarle a la Luna”. Luis Miguel cansado y triste comienza a llorar y le responde a la muerte: “¡Déjame cantar!”. En el panteón musical aquí yace Luis Miguel, su público “Incondicional” desde que se fue siempre le ha sido fiel. Descanse en paz el buen Luis mi Rey, sus canciones han quedado para la historia y todos los románticos las toman como ley. En el cielo seguirás cantando con emoción y pasión, hasta acá te escuchamos y mereces una gran ovación.

AUTOR: Mario Zavala

Julión Álvarez

Julión llegó a La Laguna, y dijo “tan hermosa como ninguna”. Se fue a pasear feliz, a tomar un agua Celis. A dónde quiera que vaya, la gente estará muy movida, y ahí podrá encontrar “El amor de su vida”. La huesuda le echó el ojo, pues quiere darle un final trágico, y no podrá, porque él tiene un “Corazón mágico”. La huesuda lo cachó con sus amantes, y le dijo “Te hubieras ido antes”. Julión se despidió de la Comarca, y al panteón fue a dar junto con la parca. Y fue así su final, ya se despidió de este plano “Terrenal”. Allá arriba, El Gallo de Oro le dijo: “Bienvenido, Vencedor, vámonos de parranda”, que nos esperan Jenni, Chalino y ‘El Shaka’. “Oiga ,pues que buen recibimiento me dieron, es un regalo de dios esto. Ya fuga de parranda, pero dejen me llevo a mi norteño banda”.

AUTOR: Eduardo Tovar

Armando Manzanero

Bella pieza dedicaba fiel novio a su bienamada, SOMOS NOVIOS, le cantaba afinando su tonada. En romántica lunada la muerte dijo: “¡presente!”; llegó por la madrugada, hizo gala de imprudente. Hoy vengo por el culpable del romance universal. Conste, no soy responsable y no es NADA PERSONAL. NO me lleves, te lo ruego, es mi pedido sincero, que mis letras son de fuego ¡Soy Armando Manzanero! De veras que no TE EXTRAÑO le dijo Armando a la parca, por favor no me hagas daño, regresa pronto a tu barca. ADORO la vida, anhelo seguir con mi inspiración, a inmenso estrellado cielo escribirle una canción. Se me hace tarde, mi hermano, ESTA TARDE VI LLOVER, con paraguas en la mano, vine tu alma a recoger. Adiós terruño querido, feliz CONTIGO APRENDÍ, que quien goza lo vivido ¡contento se va de aquí!

AUTOR: Mirna Soraya Salas Díaz

Los Tigres del Norte

Se escucha el rugido en la Comarca Y la catrina ya va dejando marca. Va a una fiesta de colada, y al fondo salen cinco tigres de la nada. De contrabando y traición se van A cantar a toda una nación Y la Catrina dice ‘los Jefes de Jefes, qué emoción’ La huesuda ya se los lleva al paraíso y anda de volada. De la emoción le sale de los ojos agua salada de la nada.

AUTOR: Eduardo Tovar

Los dos carnales

Perecen Los Dos Carnales en bailongos fantasmales, La Ciríaca envidiosa ya en tumbas frías los goza. Sampetrinos laguneros son contundentes argüenderos, bailazo en el camposanto entre calacos de espanto, pisteadera fenomenal en Panteón Municipal. Divirtámonos señores con polvareda y mil flores, música para tilicos pobretones y los ricos. Esqueletos panteoneros al ‘bote’ por peleoneros.

AUTOR: Alejandro Verdal Aguirre

Pablo Montero

Llegó Pablo a La Laguna de visita a Torreón, cuando la Calaca le echa un ojo que trae un caballón. La Calaca emocionada sale del panteón, pidiendo a súplicas que la acompañe en el camión. Recorriendo la bella cuidad, Pablo aburrido, la Calaca le pregunta su edad. Él enojado quedó, la Calaca muy triste se bajó, de aquel camión la Calaca se esfumó. Pablo corriendo a la plaza la encontró. La Calaca un beso le pidió Pero Pablo solo para el camión le dio La Calaca agüitada partió Y como venganza al panteón se lo llevó.

AUTOR: Ashley Sinahí Sánchez Mendoza