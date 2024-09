'Cada rinconcito de tiene algo que presumir'

"Siempre me he sentido orgullosa de nuestro país, de ser jalisciense. Me gusta enaltecer nuestras artesanías y diseñadores mexicanos, nuestra comida y cultura. Cada rinconcito de México tiene algo que presumir.

"En estos días, me gusta portar vestidos de diseñadores nacionales que sean bordados o pintados a mano porque creo que esta belleza la tenemos en México y en ocasiones no la valoramos, entonces hay que comprar las prendas y mostrarlas con orgullo".

En la charla con "El Defensor de la Comunidad", Carmen también compartió que es de buen diente. Le fascinan la mayoría de los antojitos "aztecas".

"Les puedo decir que me fascinan las tostadas de pata y las enchiladas mineras que traen papa y zanahorias fritas, además del pozole y la comida yucateca. De igual manera amo los tamales", relató entusiasmada.

Además de compartir sus sentimientos hacia su nación, Muñoz dio los detalles del programa Fiesta Mexicana 2024, que se transmitirá hoy 15 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5 y al finalizar La Casa de los Famosos por Las Estrellas.

"La vamos a pasar increíble...bailando, cantando, disfrutando de antojitos mexicanos. Queremos acompañar a las familias o a los amigos que se reunirán en las casas o restaurantes para gritar juntos, 'Viva México'".

Informó la entrevistada que en la parte musical el repertorio se encuentra muy variado para todos los gustos.

"Para empezar vamos a tener las voces de Aída y Valeria Cuevas, eso estará de agasajo. De igual manera figurarán Eduardo Capetillo Gaytán, El Fantasma, El Flaco Elizalde, El Yaki, Fernando Corona, Horacio Palencia, José Luis Duval, Lucero, Lucero Mijares, María José, María León, Mario Bautista, Mía, Original Banda El Limón, Recoditos, Recodo, Río Roma, y Yahir".

En cuanto a la conducción, Carmen mencionó que compartirá créditos con, "grandes amigos y amigas".

"En esta verbena popular estarán como conductores; Bárbara Islas, Carlos Arenas, Chano Jurado, Cynthia Urías y Faysi, entre otros, y como invitados especiales: Alma Cero, Anette Michel, Marisol González, Nashla, Nicola, Nuria Gil, Pepe Valdivieso, Raquel Bigorra, Ricardo Fastlicht, y Yurem. Vamos con el entusiasmo de pasarla bien y compartir con las familias mexicanas".

Por otro lado, Carmen Muñoz comentó que no le gustaría formar parte de La Casa de los Famosos.

"Si me hablaran, salgo corriendo, ahora sí que... patitas para qué las quiero. La verdad admiro mucho a quienes están ahí y la resistencia que tienen, pero miren mejor, yo los veo por fuera y ahí los recibimos en Cuéntamelo ya!".

Carmen externó que no para de trabajar, y es que, "siempre estoy ideando cosas, pensando qué más puedo hacer en esta pasión que tengo de la conducción. Este 2024 ha sido generoso y lindo conmigo. Se están cocinando varias cosas, ya pronto les podré informar".