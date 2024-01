Cabildo de Gómez Palacio aclara accidente en alcantarilla y baño en fuga de agua potable

En sesión de Cabildo de este jueves las autoridades abordaron en asuntos generales el tema de una noticia respecto a un accidente de una persona que cayó en una alcantarilla y otra noticia de una fuga de agua potable en el bulevar Miguel Alemán. Ambas de la misma cadena de noticias de televisión.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, hizo un llamado ante el Cabildo a los reporteros: “Nos dicen que tenemos las alcantarillas abiertas, pero aclarar que no es una alcantarilla de nosotros sino un registro de una casa abandonada y ese es el problema que tenemos con los fraccionamientos no entregados al municipio… Hay reporteros que les gusta estar picando crestas. ¡Conmigo no eh! Porque yo no me voy a dejar. Las cosas deben de ser como son. Aquí traemos en dónde sucedió”.

Fue en sesión de Cabildo donde el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, brindó una explicación respecto al accidente donde un hombre resultó con una herida cortante en una pierna debido a una varilla luego de caer en un registro sin tapa en el fraccionamiento San Antonio, en la calle Pedro de Alvarado.

Escalera dijo que se trata de un registro particular, no una alcantarilla del municipio y mostró imágenes en donde se ve que se encuentra en una banqueta “y que además ahí está la tapa del registro. Son casas invadidas en donde quitan la tapa del registro para hacer derivaciones de agua potable para conectarse ilegalmente”, argumentó.

El director mostró las condiciones en las cuales se encuentra la gente por lo cual habrán de cortar el suministro en el caso de las personas que están en condiciones irregulares.

“El accidente pasó alrededor de las 9:35 de la noche y acudió Protección Civil”, dijo el director, quien dijo que pidieron información sobre los habitantes de ese sector. La autoridad también informó que del 100 por ciento (%) de los predios de la zona solo el 65% tienen contrato y de ese porcentaje solo el 10% la paga.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, pidió al director del Sapal llevar a personal de este organismo con el objetivo de que las personas que quieran y sean propietarios puedan regularizar su situación a través de un convenio.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, pidió hacer un levantamiento de los fraccionamientos que tengan situaciones irregulares en el caso de invasores.

- Problema de invasores

El director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, informó que además existe el problema que muchas de las empresas constructoras responsables de estos fraccionamientos ya desaparecieron, quebraron o cambiaron de razón social. Dijo que estaban analizando con la Dirección Jurídica de qué manera pueden intervenir a favor del Municipio pues hay fraccionamientos poblados por indocumentados y predios que están en proceso de embargo por parte de instituciones financieras.

El regidor, Gabino Guerrero, enfatizó que además existe el problema de que fraccionamientos como Miravalle, San Alberto y San Vicente donde la invasión anda en un 70 por ciento suele haber problemas de suciedad y basura.

- Baño en el Miguel Alemán

El director del Sideapa informó que en el caso de una información en la cual una persona con ropa se bañó en una aparente fuga de agua en el bulevar Miguel Alemán lo siguiente: “Salió sobre una nota sobre una fuga en el bulevar Miguel Alemán y canal Sacramento, dicen que llegó una persona como a bañarse en una fuga de agua potable, aclarar que fue un percance vial; un tráiler el que dio un banquetazo no fue deficiencia del Sideapa”.

La alcaldesa complementó el comentario del director: “Y aprovechan a bañarse los que no se bañan porque además es agua potable”.