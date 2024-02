Buscan evitar suicidios con programa Línea Amarilla

De 15 a 20 llamadas de forma semanal son las que se reciben al 911 por intentos de suicidio en la región Laguna, las cuales tras ser valoradas se determina si se canalizan o no al nuevo programa Línea Amarilla, que entró en funciones el año pasado.

Con el fin de inhibir el número de suicidios cometidos en el estado, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, puso en marcha en el mes de diciembre el programa "Línea Amarilla", el cual da canalización y seguimiento a aquellas personas que han pensado en la autolesión.

Marcos Cordero Tafoya, coordinador del C4 en la región Laguna Durango, comentó: "nosotros estamos derivando todo lo que son psicólogos, especialistas para la contención de lo que es el tema del suicidio. Se cuenta con toda esa gente ya, la gente aquí no se da cuenta de ese tipo de cosas porque es como un call center donde se reciben las llamadas, nosotros las enlazamos por medio del programa Esmeralda y ellos hacen lo pertinente", detalló.

Cordero recordó que el año pasado, gracias a esta estrategia, se pudo evitar un suicidio.

"El año pasado tuvimos un caso de un masculino que se evitó que se suicidara y ya con una sola persona que haya tenido este tipo de incidente y que le hayamos salvado la vida, creo que vamos caminando poco a poco".

El titular del C4 explicó que la llamada se recibe en el 911, después de canaliza con un psicólogo del programa Esmeralda, el cual analizará la problemática y de acuerdo con un diagrama de flujo, determinan si la persona pueda llegar a tentar contra su vida.

"Lamentablemente, hay personas que no hablan al 911; nosotros trabajamos 24/7 los 365 días del año, para dar esa seguridad, asistencia, si no lo hacen no podremos saber", comentó el coordinador, esto al sumarse tres casos de suicidio en este año, dos de ellos en Lerdo y uno en Gómez Palacio, de los cuales no se tuvo registro de una posible llamada de ayuda por parte de las propias víctimas.