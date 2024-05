Buscan alcaldía de San Pedro 4 candidatas y 2 candidatos

Actualmente la coalición PRI y PRD, encabezada por David Ruiz Mejía, gobierna San Pedro, Coahuila, un municipio que contabiliza un total de 101 mil 41 habitantes (49.4% hombres y 50.6% mujeres), divididos en 293 localidades, de los cuales 109 son ejidos. Representando el 4.73 por ciento del total de la superficie del estado, esta ciudad aparte de renovar la alcaldía también renovará sindicaturas.

En el caso del puesto de alcalde, un dato a destacar es que son cuatro mujeres las que buscan ese cargo público, además de dos candidatos, entre ellos, un independiente. En total son seis las opciones que tendrán los sanpetrinos, y aquí, ellos mismos, y en primera persona, según lo que reportaron al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) hablan un poco sobre cuál es su trayectoria y exponen sus dos principales propuestas.

Elizabeth Sánchez Niño

Partido Acción Nacional (PAN)

Elizabeth Sánchez Niño. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: Coordinadora del grupo de la tercera edad 1993-1994, coordinadora del programa “Niños de Solidaridad” en el municipio de San Pedro 1994-1995, directora del DIF Municipal San Pedro 1995-1996 y regidora por el Partido Acción Nacional en el periodos 2019-2021. ¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Quiero aprovechar esta oportunidad para poder llevar a cabo las políticas de buen gobierno de mi partido, el sistema que mejor funciona para dirigir el municipio que tanto amo y al que tanta falta le hace que sea mejor dirigido, para regresarle el esplendor de sus mejores tiempos y sentar bases de un crecimiento sustentable y así segurar un futuro prometedor para nuestros hijos, los hijos de San Pedro.

Propuesta 1: Plantas tratadoras de aguas residuales, para remediar el problema de las aguas negras que aqueja a todo el municipio, y obtener agua para parques, jardines e industria.

Propuesta 2: Policía de Colonia. Controles de confianza y capacitación para que sirvan y protejan de verdad a la ciudadanía.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Patricia Oralia Granado Falcón

Partido Verde ecologista de México (PVEM)

Patricia Oralia Granado Falcón. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: Asesor parlamentario en la Cámara de Diputados de México de septiembre del 2009 a noviembre del 2011, asesora de desarrollo comunitario y participación social en la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal del 1 de enero del 2014 al 31 de julio del 2015 y alcaldesa de San Pedro, Coahuila del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021. ¿Por qué quiero ocupar un cargo público? El profundo amor por esta tierra, por este municipio lleno de gente valiente que trabaja día a día por salir adelante es lo que motiva a una servidora a participar para poder ocupar un cargo público, para a través de la administración pública poder cambiar la calidad de vida de nuestros habitantes, para poder crear políticas públicas en beneficio de la población, así como implementar líneas de acción para poder combatir el rezago que actualmente presenta nuestro municipio.

Propuesta 1: Recuperar la dignidad de San Pedro. En la actualidad nuestro municipio presenta un abandono y deterioro notable, queremos recuperar la dignidad de nuestro municipio, con espacios públicos dignos, agua potable para todos. Lucharé para que sea una realidad una calidad de vida digna para todos y todas.

Propuesta 2: Humanismo Mexicano, implementar líneas de acción para poder ser el vínculo, y creas las condiciones en nuestro municipio para poder mejorar la economía de las familias. Impulsar las acciones necesarias para el desarrollo de mi pueblo, de la mano con cada uno de aquellos que han confiado en una servidora.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Luz Elena Marmolejo Salinas

Movimiento Ciudadano (MC)

Luz Elena Marmolejo Salinas. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: No cuento con algún tipo de experiencia en el área política o de participación social, sin embargo, considero importante que, por lo menos en alguna vez, todos los ciudadanos puedan realizar actividades políticas, ya que nos corresponde a todos poder aportar algo de conocimientos para mejorar nuestro entorno. ¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Tengo la motivación y cuento con la fuerza para tomar decisiones difíciles y superar obstáculos, de mejorar nuestro entorno, la esperanza es sinónimo de movimiento de vida por la que vamos a trabajar y mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades y en el municipio.

Propuesta1: Impulsar el desarrollo económico local, mediante la implementación de programas que fomenten la generación de empleos e impulsen el emprendimiento local, con la finalidad de ser un municipio atractivo para las nuevas inversiones y así generar un desarrollo constante para San Pedro.

Propuesta 2: Para la población en general, implementar programas sociales enfocados a promover el acceso a la cultura y el deporte como herramientas para el desarrollo personal y comunitario, apoyando iniciativas culturales, deportivas y recreativas que enriquezcan la vida de los ciudadanos a mediano plazo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Edgar Gerardo Sánchez Garza

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

Edgar Gerardo Sánchez Garza. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: Fui diputado local en el periodo 2018 a 2020; cargo en el cual cumplí con mi deber asistiendo a las sesiones del congreso y atendiendo los asuntos de las comisiones que desempeñé, visitando el distrito por el cual fui diputado, así como señalando y denunciando actos de corrupción en los municipios del distrito mencionado ¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Primero que nada, por amor a mi pueblo, y para que se me dé la oportunidad desempeñar con profesionalismo el cargo al que aspiro para ejercer de manera responsable y honesta mi función ya que me siento con la capacidad para hacerlo. Para mí, trabajar en el sector público es un gran compromiso y tengo la responsabilidad y capacidad para realizar un cambio favorable para resolver viejos problemas que no se les ha dado solución y afecta cada vez más a la población.

Propuesta 1: El desabasto de agua en el municipio, ya que es un derecho humano por lo cual debe de solucionarse este grave problema, arreglando las tuberías, detectando las tomas clandestinas que es el principal problema en el municipio para el abasto a la población y esto reduce notablemente la calidad de vida.

Propuesta 2: Los servicios primarios del municipio ya que están en deplorables condiciones y no se han administrado en la forma correcta por las admiraciones anteriores para dar un servicio de calidad a la población. Lo que se ocupa es satisfacer estas necesidades básicas de la comunidad y sobre todo que sea supervisado tanto el recurso empleado como el material usado y los trabajos por medio de asambleas en cada comunidad y estos quienes decidan en que obra se invertirá el dinero público.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Brenda Cecilia Huereca Herrnández

Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PRD-UDC)

Brenda Cecilia Huereca Herrnández. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: Dentro de mi trayectoria política fui Diputada Local Suplente del Congreso del Estado de Coahuila, candidata a Diputada Federal Suplente en el año 2021, coordinadora de Activismo en el año 2019, así como subsecretaria de Capacitación Política y Divulgación Ideológica de la Secretaría de la Mujer en el año 2012. Aspiraciones políticas: Quiero ocupar este cargo público porque me interesa mejorar la calidad de vida de los habitantes en San Pedro, Coahuila, velando en todo momento por su bienestar, atendiendo sus necesidades y garantizando principalmente para todas y todos la seguridad de nuestras familias, promoviendo la participación ciudadana para dar solución a las problemáticas sociales.

Propuesta 1: desarrollar en las y los elementos de policía, las capacidades o aptitudes para que puedan llevar a cabo los procedimientos y operaciones en prácticas diversas asociadas con la proximidad, la reciprocidad y asociatividad policía-comunidad. Fortalecer las herramientas en materia de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policíaca en la prevención y combate a la delincuencia.

Propuesta 2:Promoveremos una sana y armónica coordinación entre los tres niveles de gobierno, importante para realizar una gestión administrativa, prevaleciendo el diálogo, la innovación de políticas públicas, construcción de convenios, así como la gestión y aplicación de recursos enfocados en el ámbito laboral, concluyendo en resultados de desarrollo social, crecimiento económico y mejoras en el pago de la mano de obra de nuestros habitantes de San Pedro.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Julio César de la Cruz Corpus

Candidato independiente

Julio César de la Cruz Corpus. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Trayectoria: Luchador Social desde el año de 1988, impulsor de manifestaciones sociales en contra de injusticias para con la sociedad tales como marchas, mítines, protestas y apoyo a grupos vulnerables en sus demandas de justicia. Promotor para la fundación del partido Morena llevando a cabo la organización de asambleas mediante volanteo, perifoneo, visitas a radio y televisión, así como prensa escrita para impulsar el nacimiento de este partido. ¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Impulsado y motivado por ciudadanos demi ciudad natal quienes en varias ocasiones me motivaban para buscar alguna candidatura a través del partido que promoví para su fundación y por el antecedente que conocían de mi como luchador social, siendo este el principal motivo por el que veían en mí a un posible candidato.

Propuesta 1:Transparencia en Recursos Financieros: Es bien sabido que a esta ciudad de San Pedro Coahuila llegan gran cantidad de recursos económicos que desgraciadamente no se ven reflejados en mejoría alguna en los servicios públicos y es de muchos conocido que gran cantidad de estos recursos son desviados y van a parar a cuentas de los gobernantes en turno.

Propuesta 2: Seguridad: Ante hechos lamentables en los cuales se han visto involucrados los cuerpos policíacos de esta ciudad en los que tristemente se han perdido vidas de ciudadanos a manos de quienes deberían velar por nuestra seguridad esto ha causado que la sociedad misma se sienta insegura y no confíe en los mismos. Es imperante dotar a cada elemento de seguridad pública de cámara de solapa para brindar confianza tanto al ciudadano como al cuerpo policíaco.